En los pasillos de La casa de los famosos, un halo de misterio rodea a la figura más oculta del reality show de Telemundo. Se trata de La Jefa. Si bien su identidad permanece oculta de las cámaras, su presencia es ineludible en cada rincón, donde se convierte en la vigilante de las reglas y el pilar que sostiene el orden en medio del caos y las traiciones.

La voz de La Jefa es mucho más que el alma de La casa de los famosos. Esta destacada actriz de doblaje es Jessica Ortiz, cuya gran experiencia detrás de los micrófonos le ha concedido participar en la actual producción más exitosa de la cadena hispana de televisión. A pesar de su rol crucial en el doblaje de exitosas películas taquilleras, como Barbie, Ortiz ha mantenido su identidad en las sombras durante bastante tiempo, generando curiosidad entre los televidentes.

Aunque su discreción ha alimentado diversas teorías entre los fanáticos del reality show, ella es un personaje muy conocido en el medio artístico y en las redes sociales donde, además de compartir sus diversos logros en la pantalla grande, también ofrece clases de manejo de voz. “Soy todo lo que quiero. Quiero todo lo que soy”, escribió Jessica Ortiz en un video.

Anteriormente, reveló que su trabajo en La casa de los famosos es de sus proyectos más importantes. “A estas alturas ya no tengo claro qué día es, ya estoy como muy confundida en el tiempo, me siento cansada todo el tiempo, pero yo sé que es así”, comentó en sus historias de Instagram, dado que tiene que estar al tanto de todo lo que ocurre en el reality e intervenir todas las veces que sea necesario.

En la cuarta temporada de La casa de los famosos, una sola foto dio a entender que estaba de regreso, con la descripción “Round 4″. Mientras tanto, la comunidad virtual manifestó su emoción de poder volver a escucharla.

El repertorio de Jessica Ortiz como actriz de doblaje

La Jefa es mucho más que la voz que pone en orden a todos los participantes del reality show de Telemundo. La carrera profesional de Jessica Ortiz abarca desde largometrajes de superhéroes hasta dibujos animados. Según sus publicaciones, estas son algunas de las participaciones de la actriz en el séptimo arte:

10 Things I Hate About You (10 Cosas que Odio de Ti).

The Marvels , donde le da voz a Monica Rambeau.

, donde le da voz a Monica Rambeau. Shark Tale (El Espantatiburones).

Avatar, donde le da voz a Neytiri.

donde le da voz a Neytiri. Flushed Away (Lo que el agua se llevó) , con la voz de Rita.

, con la voz de Rita. Barbie, donde le da voz de la Barbie Rara.

De acuerdo con sus declaraciones para el programa Par de Dos, Ortiz comenzó a vivir de su voz desde los nueve años y a los 15 conoció a un director al que le pidió apoyo. “‘Yo quiero hacer doblaje’. Y se rió y todo, pero yo me puse las pilas, me metí a estudiar actuación, estudiaba e iba actuación en las tardes, porque yo ya estaba como muy metida en esto, y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje”, expresó.

El salto del cine y las series al reality show de Telemundo, La casa de los famosos, fue gracias a sus participaciones en el canal mexicano TV Azteca, donde condujo algunas dinámicas para el programa mexicano Venga la alegría.