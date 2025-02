De un simple sueño que tuvo desde niño, ahora vive una realidad llena de triunfos y nuevas metas.

Así se encuentra el joven empresario Manuel Peña, quien se prepara para celebrar del 7 al 9 febrero el talento joven en la industria fílmica con un emocionante festival de cine que organiza su estudio MJ Production Films, que también conmemorará su décimo aniversario en el mercado.

Peña contó a Primera Hora que el el festival, que se celebrará en el antiguo Cine Roosevelt en San Juan, tendrá la presentación de 20 proyectos en competencia regular y cuatro cortometrajes como parte de una nueva categoría llamada “Móvil en Acción”, en que cineastas aceptaron el reto de grabar cortometrajes de un máximo de cinco minutos utilizando únicamente sus teléfonos inteligentes.

Pero el evento no se queda ahí, ya que el mismo también marcará el lanzamiento oficial de su nueva plataforma de streaming SVOD y OTT, “MJ TV”, que surgió de una idea “que se veía muy lejos”, pero un problema con unos distribuidores de cine internacionales empujó a darle riendas a esta propuesta.

Jóvenes pondrán a prueba su creatividad en la nueva categoría competitiva. ( Suministrada )

“Siempre teníamos esto en el tintero, pero entre cosa y cosa, comenzamos a buscar de cómo hacer nuestra propia plataforma de ”streaming" y nosotros poder distribuir nuestras propias películas, nuestras propias producciones, y así tener un espacio para el cine puertorriqueño y el cine latinoamericano que otras empresas no le prestan tanta atención“, expresó el emprendedor de 22 años, quien aseguró que, por el momento, ”MJ TV" contará con decenas de cortometrajes locales, incluyendo los proyectos que se expondrán en el festival de aniversario.

“Estamos en negociación de tener largometrajes disponibles, pero como no hemos cerrado acuerdos con esos cineastas, no te puedo mencionar un nombre específico, pero la plataforma tendrá también desde series, contenido original, y hasta un canal en vivo”, adelantó.

Peña, por su lado, aseguró sentirse “nervioso”, pero completamente emocionado de ver cómo ser “presenta’o” de muy niño, donde hacía “screenings” en la marquesina de casa, con “venta” de boletos, concesionario de “popcorn” y refrescos, se transformó en sus proyectos de vida.

“Ese instinto de hacer lo que me gusta siempre lo he tenido presente, y para que el aniversario de mi compañía y el lanzamiento de la plataforma coincidan en el mismo día es algo que lo veníamos pensando, era una estrategia, son 10 años, que aunque no es un número grande, es comoquiera mucho tiempo, y para celebrar momentos de mucho trabajo, múltiples proyectos audiovisuales, hacemos este lanzamiento en modo de celebración”, destacó el joven.

El evento comenzará el 7 de febrero con un show Up Front, en el que se presentarán algunos de los proyectos exclusivos que estarán disponibles en “MJ TV”, además de anunciar las nominaciones de los proyectos participantes. La noche cerrará con la proyección del cortometraje documental “Roles Artificiales”, que explora el impacto de la inteligencia artificial en la industria del cine. Tras la proyección, se llevará a cabo un panel de discusión con el equipo detrás de la producción.

El 8 de febrero estará dedicado a la presentación de los proyectos en competencia y contará con talleres y paneles sobre temas relevantes como el panel “Copyright de propiedad intelectual”, moderado por la Lcda. y Dra. Zaragoza Cardenales. Por la noche, está programada la presentación de la película “Antes que cante el gallo”, dirigida por Ari Maniel Cruz, quien podría estar presente.

Finalmente, el 9 de febrero se realizarán las premiaciones de los proyectos participantes. Siguiendo la tradición del festival, se presentarán cabezudos en honor a figuras importantes del cine puertorriqueño. Este año, se sumarán los cabezudos de Jacobo Morales y Ari Maniel Cruz, junto a los de Angel Manuel Soto, Ray Figueroa y Glorimar Marrero.

Los boletos ya están disponibles en preventa por $5 en mjproductionfilms.com y estarán a $10 durante el evento. Para más información, se puede visitar las redes sociales de MJ Production Films en @mjproductionfilms.