Con su característica energía y carisma, la consagrada actriz, cantante y conductora dominicana Charytín Goyco regresó a la televisión como una de las presentadoras de “Desiguales”, el talk show vespertino de la cadena Univision.

La comunicadora se integró este lunes de manera temporera al programa en sustitución de la puertorriqueña Adamari López, quien estará en Uruguay para grabar la nueva temporada del show de concursos “¿Quién caerá?”.

En su primer día, “La Rubia de América” fue recibida con gran entusiasmo por sus compañeras Amara “La Negra”, Migbelis Castellanos, Karina Banda y la propia Adamari.

“Esa Adamari y toditos me recibieron, fue una cosa maravillosa. Desde antes de llegar yo sabía que esas muchachas son todas hermosas y con un pensamiento de ahora, de la gente joven con criterio, bellas. Me sentí muy feliz, todo fluyó bien bonito y hoy (martes) también fue un programa precioso”, manifestó vía telefónica.

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Charytín (centro) junto a las animadoras de "Desiguales, Migbelis Castellanos, Karina Banda, Adamari López y Amara “La Negra”. ( Suministrada )

“Estoy feliz porque es un show bien interesante; con las temáticas que pasan, se opina de todo eso. Cada muchacha tiene su opinión, que es lo que me encanta, pero se disputa de vez en cuando, y eso es bueno porque eso le da sabor al programa, como en las casas, que las familias pelean porque tienen diferentes opiniones. Un show no puede ser todo el mundo igual”, sostuvo sobre la dinámica del programa, que no suele profundizar en temas de política, pero cuando haya que discutirlos lo hará.

“Yo también tengo mi opinión”, dijo.

Aunque estuvo alejada de la pantalla chica durante un tiempo, Charytín afirma que se siente cómoda en la dinámica de un programa diario.

“Recuerda, yo estuve años y años con un show diario, eran tres horas. Estoy muy acostumbrada a hacer mucha televisión. Cuando grababa en Puerto Rico ‘El show de Charytín’ me tomaba cinco días hacerlo, la gente no sabe que eran diferentes (días), la comedia era un día, los bailes otros, los invitados… Me tomaba casi una semana hacer cada show de Charytín en Puerto Rico”, recordó quien hasta hace unos meses se encontraba residiendo en Los Ángeles con sus hijos y trabajó en algunos proyectos especiales y películas como “Diario, Mujer & Café”, estrenada el año pasado y dirigida por Roselyn Sánchez.

Charytín, cuya participación en “Desiguales” será de dos meses, asegura que al momento no hace planes a largo plazo sobre su futuro en la televisión y prefiere enfocarse en el presente.

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“Yo estoy haciendo este tiempito ahora, ¿verdad? Me concentro ahora. Cuando Dios quiera cambiarme las cosas o decir: ‘Mira, ahora tú vas para tal lado’ o ‘Tienes que hacer esto’, tengo que fluir con la vida porque me di cuenta de que uno dice: ‘Yo quiero hacer tal cosa’, pero es lo que Dios quiere. Entonces yo digo: ‘Que Dios me diga qué tengo que hacer, que yo lo hago’ ”.

Además de las copresentadoras mencionadas, “Desiguales” cuenta además con la participación de la Dra. Nancy Álvarez.

En Puerto Rico, el programa puede verse de lunes a viernes a las 3:00 p.m. por Univision, disponible en el canal 7 por antena, 167 de DirecTV, 7 y 207 de Liberty, 12 de Dish Puerto Rico y 7 de Claro TV.

¿Entrará a una casa?

La veterana comunicadora también habló sobre la posibilidad de participar en un reality show, una idea que, aunque no descarta del todo en el futuro, asegura que por ahora no forma parte de sus planes.

“A mí me han ofrecido, pero yo no me veo en un reality. Uno no sabe, eso es lo que está de moda ahora; sabe Dios, y ‘mira, Charytín dijo que no’. No digo que no, pero ahora no me veo. Puedo verme más adelante, pero no me veo en un reality, lo siento raro. Por ejemplo, esas casas donde se encierran y pelean tanto… ay, no”.