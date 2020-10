El chef Enrique Piñeiro Figueroa, mejor conocido como Chef Piñeiro, confirmó esta tarde a Primera Hora que retiró los anuncios de su línea de productos de cocina que se pautaban en el programa La Comay, de Mega TV.

El empresario dijo que tomó la decisión ayer, para evitar estar involucrado en la nueva controversia que persigue al espacio televisivo después que el pasado viernes se mostrara una foto de la hija de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro.

“Si tú estás en un lugar donde puedes percibir o sientes que pueda haber cierta controversia, tengas o no tengas que ver, aléjate”, manifestó Piñeiro. “Aquí yo no me estoy identificando con ninguno, ningún grupo, sencillamente yo soy un hombre de paz... no me gusta ser parte de nada que, de alguna manera u otra, directa o indirectamente pueda representar controversia para quien sea o que de alguna manera no promueva la paz”, sostuvo.

“Desde que empecé a escuchar que estaba pasando algo, que había una situación, mi instinto me dijo: ‘deja mejor alejarme de esta situación, no necesitamos esto ahora mismo’. Esto no se trata de que a mí me escribieron o me dijeron, es que ya desde ayer lunes temprano había tomado la decisión”, indicó Piñeiro, quien aclaró que la pauta comercial estaba corriendo por distintas emisoras de SBS.

Ayer lunes, manifestantes llegaron hasta las inmediaciones del conglomerado de radio SBS, en el Parque Industrial Amelia en Guaynabo, para manifestarse en contra del titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa y su programa “La Comay”, también pidieron a las empresas que no se anuncien en dicho espacio.