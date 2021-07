La influencer Chiky Bombom pidió disculpas luego de ser sumamente criticada por muchos seguidores tras lanzar una amenaza a quines utilizaran sus famosas frases que ha hecho popular recientemente a través de las redes sociales.

Lissette Eduardo, nombre de pila de la jocosa dominicana, fue duramente juzgada la semana pasada luego de que le dejara un fuerte comentario a una mujer en TikTok que hizo una t-shirt con una de sus frases.

“Espero en Dios que tengan un buen abogado para lo que viene. Oportunista y falta de respeto”, respondió molesta.

Sin embargo, la fémina le contestó que había hecho la prenda de ropa ara su uso personal, y no para fines comerciales.

Tras el incidente, los seguidores de Bombom en las redes sociales le cayeron arriba criticándola por el gesto.

Y a través de sus redes sociales se dirigió a seguidores para pedir perdón y confesó que estaba cansada.

“Cometí un error, yo no he matado a nadie”, dijo la famosa, quien aceptó que esa polémica la ha estado afectando mucho en los pasados días.

“He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de solo conocerme. Han malinterpretado un error que cometí”, agregó.

“Yo me mantengo callada porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve, y todo el que me ha juzgado y sacado provecho a esto, y todo el que me ha sentenciado sin derecho a fianza, que nos han deseado la muerte a mí y a mi hijo, les puedo asegurar que son peores seres humanos que yo”, sostuvo en el vídeo.

Dijo también que se comunicó con la mujer que hizo camisetas con sus conocidas frases “buenas, buenas, hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosas” para pedirle disculpas.

“Yo soy un ser humano, no soy un robot”, dijo.

“Tengo miedo salir de mi casa, ¿qué yo les hice?”. “Tengo dolor en mi corazón, he visto muchas personas que se me viraron en esta situación. Por más fuerte que yo quiera ser, duele”, dijo entristecida.