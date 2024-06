Abriendo el mes del orgullo LGBTQ+, la cadena Lifetime anuncia el estreno del filme para la televisión “Padres”, cuya historia expone a una pareja gay que anhela tener un hijo y dependerá de la voluntad de la hermana de uno de ellos para hacerlo realidad.

Producida localmente por Jurutungo Films con la dirección de Bengie López, este proyecto verá luz en la pantalla el viernes, 16 de junio, según las publicaciones que circulan en las redes sociales, como parte del lanzamiento del trailer.

“Padres” es protagonizada por Dayanara Torres, Rodolfo Salas, Marcos Carlos Cintrón, Luciano D’Alessandro y Mimí Lazo.

La película se rodó en Puerto Rico a finales del 2023 e incluyó además las actuaciones de Carola García, Alexandra Malagón, Amanda Kairuz, Angela Mari, Jorge Antares, Amanda Méndez, Luis Omar O’Farril, Lexamarie Matos, Fabián González, Elena y Ana Isabel Zamot.

PUBLICIDAD

“Es una película bien inclusiva. Eso fue lo primero que me llamó la atención del guion. Es una película diferente, moderna; quiero que la gente pueda ver la película y pueda sentirse identificada con una historia de familia, que se encuentra con problemas modernos, y esa óptica creo que no la he visto mucho en cine y por eso me llamó mucho la atención”, destacó el director Bengie López en una pausa en el rodaje.

Dayanara Torres, por parte, regresó a la actuación para cine con este trabajo en el que interpreta a “Virginia”, una mujer que es hija, hermana, esposa y madre. “Es una historia de latinos, de familia, de calor humano; me sentí sumamente identificada. Es una de esas historias que no quieres soltar”, comentó en el último día de sus grabaciones.

“Cuando tuve mis primeros meetings por Zoom con la gente de la película, los productores y demás, les dije, ‘Siento que no tengo que hacer mucho’, o sea, no tengo que estudiar tanto porque es un personaje que lo siento tan cercano a mí, que dije, ‘es que soy yo’; el mismo calor humano, el mismo calor con su familia, ama a su marido, a sus hijas, yo también tengo hijos, así que sabía que se me iba a hacer bastante fácil”, manifestó entonces.