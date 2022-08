La personalidad que caracteriza a cada uno es la apuesta que los hace sentir confiados de lograr el éxito de la nueva propuesta del programa de juegos La bóveda de TeleOnce.

Andrea Rivera, Andrés Waldemar Volmar, Awilda Herrera y Luis Tomás Fontánez “Finito” coinciden en que la química que han desarrollado obrará a favor para conectar con el público a través del espacio televisivo que regresa con cambios a partir de hoy, de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

“Yo resumo este cónclave de presentadores del programa como una mezcla de sabores”, sostuvo Andrés Waldemar, quien contrario a sus tres compañeros, figura como talento nuevo para lo que sustituirá La bóveda de Mr. Cash, que culminó el viernes. “Awilda trae la picardía, Finito el amor por el pueblo, Andrea trae la dulzura, y este servidor, trae la sabrosura, ese don cachondo de ser pueblerino”.

PUBLICIDAD

El también cantante adelantó la intención de asistir a la audiencia, además de entretener. “Este programa en particular tiene un alto grado de sensibilidad, y después de tantas situaciones que ha tenido nuestro país, que nosotros tengamos una oportunidad de representar esperanza a esa familia humilde que bien probablemente no le alcanza para pagar la luz, el agua, para llevar una compra, que están pillados con la gasolina, que vean en nosotros ess oportunidad es algo gratificante y creo que eso es lo que va a hacer clic con el público”.

Andrea Rivera adelantó que el nuevo espacio añadirá más segmentos de juego, y más dinero para repartir. “Ahora tenemos un bloque poderoso de TeleOnce”, manifestó con entusiasmo. “Tenemos 15 juegos nuevos. Mucha más diversión para nuestros puertorriqueños. Vamos a estar regalando $3,000 diarios. Tenemos un Telebingo con $1,000 semanales. Realmente estamos tirando la casa por la ventana con nuevos integrantes, comedia, premios y sobre todo, mucha diversión”, manifestó la presentadora, quien en 2013 laboró como una de las modelos en el desaparecido programa de juegos El tiempo es oro. “Queremos poderles llevar esa dosis de alegría y la accesibilidad de poder ser esa mano amiga para nuestro público”, afirmó, y reiteró que “La bóveda de TeleOnce está empaquetá de premios”.

Luis Tomás Fontánez “Finito” compartió que la tecnología contribuirá a una mayor integración del público para las oportunidades de ganar premios. “Se añadieron juegos nuevos con la capacidad de más alcance a las personas. Vamos a estar visitando a la gente en las casas. También vamos a estar sorprendiendo a la gente en la calle con dinámicas nuevas, con el zoom (plataforma digital), presencial (en el estudio), en las casas, estamos regalando un montón de dinero”, manifestó complacido, y confesó su sentir tras la salida en marzo de Puerto Rico ¡Gana!. “Ha sido de crecimiento, ha sido genial, el tener la oportunidad de poder sostener el micrófono, de presentar juegos, de poder regalarle a la gente, de llegarle a las personas a los hogares. Me ha dado una oportunidad grandísima”.

PUBLICIDAD

Awilda Herrera, conocida como “La Poderosa”, expresó su complacencia por la dinámica agradable en el equipo. “Hemos trabajado lo que es la unión entre nosotros para llevar un mensaje claro y directo al público, que vean unión, y a pesar de que cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta, gracias a Dios nos hemos complementado el uno con el otro. Hay una química bien bonita la cual, entendemos, va a cautivar al público”.

La exparticipante del programa Enamorándonos se integró a La bóveda de Mr. Cash en julio. “Vengo de un show donde estuve allí por año y medio, que ya me conozco lo que es la televisión, la cámara, el público, las críticas”, detalló. “Pero es la primera vez me dieron la oportunidad de ser presentadora, que es lo que siempre había querido. Estoy contentísima, feliz, emocionada, dispuesta a darlo todo porque es mi sueño, y al público puertorriqueño, que tanto me ha querido a través del show, que me ha dado mucha apoyo, mucho cariño”.

Sin muchas palabras

El viernes pasado culminó la etapa que incluyó a Josué Carrión, conocido como “Mr. Cash”, en el espacio televisivo de juegos que comenzó en marzo de este año, y que se transmitía de lunes a viernes a las 2:55 de la tarde. El presentador ha expresado sentirse “sorprendido” e “indignado” por quedar fuera del nuevo formato. Al exponer el tema, los nuevos animadores se mostraron renuentes a abundar sobre la situación.

“Simple y llanamente vamos a enfocarnos hacia el frente”, manifestó Awilda. “Creo que nuestra parte, y voy a hablar por todos, estamos enfocados en darlo todo y demostrarle al público que queremos hacer esto, que lo hacemos de corazón, y nada qué decir sobre Josué, súperbuena persona. Éxito en todo lo que se proponga”, añadió, y en cuanto a las críticas de un sector del público que apoya a Carrión, reveló que “yo, en lo personal, ya en esa parte estoy graduada de las críticas”.

PUBLICIDAD

“Finito” optó por restar valor a las repercusiones que pudieran surgir de la situación. “Las controversias siempre van a estar, y lo que importa es que nos enfoquemos en lo que estamos haciendo, trabajar para la gente, para el pueblo”.

Una nueva etapa

Luego de 13 años como uno de los vocalistas principales de la orquesta Apollo Sound, del fallecido músico Roberto Roena, Andrés Waldemar abraza con ilusión su faceta como presentador y sus planes como solista.

“Hay una evolución. Estoy en este momento que para mí es maravilloso. Hay unos proyectos, obviamente, musicales, que están en curso. “Estoy trabajando en lo que sería mi proyecto como solista”, sostuvo, y aclaró que todavía aparecerá en algunas presentaciones con la orquesta.

“Hay unos acuerdos con la familia, en particular sobre unas grabaciones, homenajes que se están haciendo. Mi relación con la familia Roena… es de conocimiento público, de Puerto Rico, sabe cuánto amor le he profesado siempre. Van a contar con mi amor incondicional y, ciertamente, la vida se trata de eso, de evolucionar y lograr otras expectativas dentro de la carrera artística, y es momento de esa transición”.