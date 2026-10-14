El actor RJ Mitte, famoso por su papel como “Walter White Jr.” en la exitosa serie “Breaking Bad”, falleció el pasado 12 de octubre. Se ha dado a conocer la causa de su muerte.

El actor, quien tenía 34 años, se quitó la vida en Brownsville, Texas, según confirmó un representante de la familia al medio Variety.

La revista People dijo que el Departamento de Policía de Brownsville les informó que recibieron una llamada a las 12:50 p.m. y que cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron a RJ Mitte sin vida.

Daily Mail, por su parte, recoge las declaraciones de personas cercanas al actor que afirman que se encontraba atravesando problemas económicos, inseguridades y dificultades para encontrar un papel en el exigente mundo de la interpretación.

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Mitte había contado que un antiguo administrador supuestamente gestionó de manera irregular sus obligaciones fiscales, lo que terminó provocándole una elevada deuda con Hacienda que tardó años en saldar, según señala el diario Daily Mail.

Además, el actor se encontraba preparando su boda con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía cinco años. La pareja se comprometió en octubre de 2025 y según recoge la revista Hola!, personas cercanas al actor revelaron que la boda también se había visto condicionada por sus dificultades económicas.