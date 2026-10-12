El actor Keegan Allen, conocido por interpretar a Toby Cavanaugh en la serie “Pretty Little Liars”, afirmó que fue víctima de un asalto a punta de pistola y cuchillo en West Hollywood, Los Ángeles, en Estados Unidos.

Allen compartió un video en Instagram en el que aparece con sangre en la cabeza y el rostro, mientras relata lo ocurrido en el estacionamiento de un supermercado. “Me acaban de robar el reloj a la salida de Laurel Supply”, expresó el actor de 37 años.

“Estos dos tipos me golpearon en la cabeza, me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego huyeron”, contó. “Llevaban máscaras y me robaron el reloj”.

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En las imágenes de seguridad que incluyó en su publicación se observa a dos hombres acercándose al actor mientras aparentemente guardaba artículos en su camioneta. Uno de ellos presuntamente lo golpeó varias veces en la cabeza con un arma.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó a la revista People que respondió a una llamada por robo alrededor de las 9:05 de la noche en la cuadra 8400 de Santa Monica Boulevard. Según la información policial citada por el medio, dos hombres vestidos de negro se acercaron a la víctima, uno con una pistola y el otro con un cuchillo, y exigieron un reloj y una pulsera. La institución no identificó públicamente a Allen en su declaración.

El actor también manifestó en su publicación que temió por su vida. “West Hollywood ya no es seguro”, escribió. “Me asaltaron a punta de pistola y cuchillo dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj, ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj”.

De acuerdo con People, Allen fue examinado por personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles debido a un corte en la frente.