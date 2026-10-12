La actriz colombiana Sofía Vergara compartió mensajes sobre el narcisismo en sus historias de Instagram, días después de que su exesposo, Joe Manganiello, revelara detalles de su matrimonio en sus memorias “Bloodlines”.

Una de las publicaciones, compartida inicialmente por su hijo Manolo Vergara, comparaba las conductas de un buen hombre con las de un hombre narcisista.

“Recuerden, chicos, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor por ello, y nada será suficiente, y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”, decía el mensaje.

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La actriz también compartió una cita: “La capacidad de reírse de uno mismo es probablemente la forma más elevada de inteligencia”, seguida de otra reflexión que advertía que la incapacidad de hacerlo puede ser una señal de estar tratando con un idiota. Vergara agregó: “La vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio”.

Las publicaciones coincidieron con la difusión de declaraciones de Manganiello sobre su batalla de siete años contra una enfermedad autoinmune y su impacto en la relación.

El actor afirmó que su matrimonio se volvió “completamente vacío de emotividad” y sostuvo que Vergara se negaba a abrazarlo incluso cuando se lo pedía. También aseguró que ella lo “ridiculizó” por adoptar un perro en 2019, durante una etapa en la que, según relató, atravesaba pensamientos suicidas.

Vergara y Manganiello se casaron en 2015 y anunciaron su separación en 2023.