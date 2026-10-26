Los Ángeles. El actor Walter Koenig, quien interpretó a “Pavel Chekov” —el joven navegante ruso en la serie de televisión “Star Trek” y en varias películas—, ha fallecido. Tenía 90 años.

Koenig murió el lunes en su hogar, ubicado en el barrio de North Hollywood, en Los Ángeles, según informó el agente artístico Zachery McGinnis en un comunicado.

En “Star Trek, Chekov era el único miembro del bloque comunista que formaba parte de la tripulación en el puente de mando de la nave espacial Enterprise. Su presencia, amable y servicial, demostraba cómo naciones rivales (en el futuro lejano en el que se ambientaba la serie) eran capaces de colaborar entre sí.

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Al hablar inglés con un marcado acento ruso, Chekov encarnaba rasgos típicos de la personalidad rusa, como un orgullo intenso, el amor por la poesía y una lealtad incondicional.

Varios miembros de la tripulación del Enterprise: James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, William Shatner, George Takei, Leonard Nimoy y Nichelle Nichols en 1988. ( Bob Galbraith )

“Star Trek” se emitió en la cadena NBC entre 1966 y 1969 y ha tenido una longevidad casi sin precedentes, gracias a que sus seguidores —conocidos como “trekkies”— han mantenido vivo el interés por la serie.

“Tengo el corazón encogido”, escribió George Takei, compañero de reparto de Koenig, en la plataforma social X. “Walter era mucho más que Chekov. Era escritor, profesor, un hombre reflexivo y un amigo leal”.

“El legado de Walter va mucho más allá de la pantalla. A través de innumerables apariciones en convenciones e interacciones con los seguidores, compartió su amabilidad, su ingenio y su aprecio con todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Él comprendía lo que “Star Trek” significaba para la gente y acogió a la comunidad que surgió en torno a la serie", señaló McGinnis.

Walter Koenig en una foto de 2018 durante los premios Emmy en Los Ángeles. ( Richard Shotwell )

“Gracias, Walter, por los recuerdos, por la inspiración y por haber llegado con valentía a lugares a los que pocos habían ido antes”.

McGinnis indicó que Koenig falleció rodeado de su hija y su sobrina.

Koenig interpretó a Chekov en siete películas de “Star Trek” a partir de 1979, además de participar en innumerables proyectos derivados; incluso escribió un libro sobre la saga, titulado “Chekov’s Enterprise”, en 1980.

La serie original también dio lugar a otras dos producciones televisivas con nuevos repartos, así como a convenciones que atraen a miles de seguidores.

Regresó al género de la ciencia ficción con apariciones ocasionales en la serie de televisión “Babylon 5″, emitida en sindicación durante la década de 1990.