En homenaje al 50 aniversario del emblemático mensaje enviado desde el desaparecido radiotelescopio del Observatorio de Arecibo en 1974, el LUSCA Film Fest será dedicado a la aportación que realizó la emblemática estructura, que por años sirvió como una herramienta de ciencia.

El radiotelescopio de Arecibo fue un instrumento fundamental en los grandes hallazgos de la astronomía, entre estos, el periodo de rotación de Mercurio.

Además, “fue escenario para el descubrimiento de los púlsares binarios, el cual recibió el premio Nobel de Física en 1993 y, el desarrollo de mapas detallados de la superficie de planetas, entre otros”.

Tras varios años arrastrando deficiencias en su mantenimiento, el 1 de diciembre de 2020, a las 7:56 de la mañana, la comunidad científica y el mundo vio cómo la imponente estructura del radiotelescopio colapsó en 30 segundos.

El festival de cine se celebrará del 17 al 23 de octubre en Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo, bajo el tema Contacto Extraterrestre.

El evento, que estará abierto al público mediante la compra de boletos en CaribbeanCinemas.com, ofrecerá una selección de más de 175 películas, en su mayoría producciones puertorriqueñas. Además, contará con una variedad de talleres gratuitos a través de LUSCA Campus, “brindando a los asistentes la oportunidad de aprender y participar en actividades enriquecedoras”.

El festival invita al público a embarcarse en un fascinante viaje hacia el cosmos al explorar el cautivador tema del Contacto Extraterrestre, especialmente en el contexto del 50 aniversario del emblemático mensaje de radiotelescopio de Arecibo, enviado en 1974.

“Este gesto representa un intento de comunicarnos con posibles formas de vida extraterrestre y subraya la importancia de la exploración y la imaginación. En LUSCA, como desde nuestros inicios, seguimos ofreciendo un espacio para que cineastas de diversas culturas y narrativas innovadoras se presenten ante nuevas audiencias. Esta es una oportunidad única para que los puertorriqueños vivan experiencias cinematográficas que amplían su perspectiva y enriquecen su conexión con el arte”, comentó Zoilo Rodríguez, director del LUSCA Film Fest.

Los asistentes podrán disfrutar de una rica variedad de géneros, incluyendo ciencia ficción, thrillers, fantasía, documentales, y más, con obras destacadas provenientes de Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y Asia entre otros.

¿Qué ver?

● Presentación especial de Contact: Una obra emblemática que explora los misterios del universo y el impacto del contacto con otras civilizaciones.

● Echoes of the Stars: Un innovador proyecto musical que utiliza los tonos del mensaje enviado desde el Observatorio de Arecibo en 1974 para crear nuevas composiciones electrónicas, realizadas por artistas locales, entre ellos Armando Seguí y Gera Akate.

● Aniversario de The Phantom of the Opera: Además de la celebración que incluye un Dress-Up Party para ver la película y se rifará un viaje para dos a Londres, que incluye boletos de avión, estadía de 4 días y 3 noches, y entradas para ver la obra en el West End. Esta celebración conmemora el 35º aniversario del musical y el 20º de la película. Para participar, se pueden adquirir boletos durante el festival y depositarlos en la tómbola ubicada en el lobby de Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo.

● Celebración del 25º aniversario de Galaxy Quest: Con un Dress-Up Party donde los asistentes podrán exhibir sus mejores disfraces inspirados en la película. Los participantes más creativos recibirán Certificados de Party City, garantizando una noche de diversión y homenaje a este clásico.

Para más información y actualizaciones sobre el festival, puede visitar luscafilmfest.com o sigue sus redes sociales @luscafilmfest.