La novena gala de “Objetivo Fama” culminó con un desenlace por partida doble, luego de que Valeva y Paola se convirtieran en las dos bajas de la octava temporada de la competencia.

La transmisión inició con un número musical que reunió a todos los participantes en la tarima, detalla el comunicado de prensa. Acto seguido, David abrió el desfile de semifinalistas con «Quiero perderme en tu cuerpo», de David Bisbal, lo que le ganó el favor unánime de la mesa del jurado. Cristina Eustace le aseguró que «te mereces estar donde estás»; Ana Isabelle la calificó como su favorita desde el inicio del concurso; Playmaker confesó que no se imagina una final sin él y lo bautizó como «MVP». Norberto lo percibió más sosegado que nunca.

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Yul cantó «Noche de copas», de Tony Tun Tun. Aunque arrancó con firmeza, Norberto advirtió desafinación en el cierre, y Cristina, pese a reconocerlo como un «fabuloso cantante», coincidió con sus colegas. Valeria, en cambio, conquistó a los jueces con «Esa diva», de Melody: un «¡Glorioso!» de Ana Isabelle, el «MVP» de Playmaker y Norberto, quien sintió que estaba «en el Choli viendo a una artista grande», agrega la nota de prensa.

Khris Melia no corrió con la mejor suerte tras su presentación con «Me cansé de ti». Cristina lo notó desconectado, Ana Isabelle le pidió adentrarse en la canción y proyectarla, y Playmaker opinó que el tema «no daba para más». Norberto, sin embargo, quedó cautivado con su falsete.

Mike, con «Yo sí me enamoré», de Huey Dunbar, provocó contrastes. Cristina subrayó que «tú estás aquí porque conectas» y Ana Isabelle dijo que nunca lo había sentido tan bien, pero Playmaker le reprochó que se confió. Norberto suavizó la evaluación con una frase alentadora: «tropezar es de valientes».

Jay L desató la euforia con «Débil», de Yolandita Monge. La mesa completa elogió su desempeño: «¡Perro, perro, perro!», exclamó Cristina; Ana Isabelle volvió a su «¡Glorioso!»; Playmaker repitió el «MVP» y Norberto sentenció: «¡Pa’ la loma!». Stephanie mostró su lado más feroz con «Como yo nadie te ha amado», en la versión de Yuridia, y tanto Cristina como Ana Isabelle coincidieron en llamarla «fiera», mientras que Norberto afirmó tener su fe puesta en ella.

Valeva cerró el primer bloque con «Dama de hierro», de Marisela. Ana Isabelle la coronó como «una reina» y Playmaker recordó que, cada vez que se encuentra en riesgo, logra sorprender.

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El segundo bloque comenzó con Tony y «Amnesia», de Dalvin, que recibió los señalamientos más severos de la jornada. Cristina sostuvo que «se escuchó muy desafinado», Ana Isabelle le aconsejó estudiar con más detenimiento los temas asignados y Playmaker le exigió mayor rigor, aunque Norberto lo animó a tomar impulso, prosigue en detalle el comunicado de prensa. Paola llegó después con «Vas a quedarte», de Aitana, y estremeció a los evaluadores: a Ana Isabelle «se le erizó la piel», Norberto confesó que la presentación «nos llegó al corazón» y Playmaker jugó con el título al decir que esperaba precisamente eso: que se quedara.

Valeva y Paola resultaron ser las eliminadas de la competencia. Con estas dos salidas, ocho aspirantes siguen en competencia en Objetivo Fama: David, Yul, Valeria, Khris Melia, Mike, Jay L, Stephanie y Tony. El público puede apoyar a sus favoritos a través de objetivofama.net.