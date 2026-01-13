Guillermo Colón Colón, mejor conocido como el “doctor de los rostros universales”, se unió hoy, martes, al equipo de colaboradores de “Hoy Día Puerto Rico” en la sección “Hablemos de Salud”.

En un comunicado de prensa, se dio a conocer que el reconocido médico experto en medicina primaria y estética, formará parte del espacio mañanero de Telemundo, donde aportará cada semana su experiencia y conocimiento en favor de la salud y el bienestar de los televidentes.

Dicha sección irá al aire todos los martes, donde se enfocará en ofrecer información útil, práctica y accesible sobre salud integral, prevención, calidad de vida y bienestar general.

“Me siento honrado de poder llevar mensajes de salud que impacten positivamente la vida de nuestra gente. La educación es una de las herramientas más poderosas para prevenir y vivir mejor”, expresó el propietario del Guillermo Colón Health & Aesthetic Clinic en Cupey, en declaraciones escritas.

Con una sólida trayectoria profesional, Colón se ha destacado por su enfoque humano, educativo y cercano al paciente, combinando la medicina primaria con la medicina estética para promover no solo la salud física, sino también la confianza y el bienestar emocional.

También ha resaltado al atender desde pacientes regulares, figuras públicas y hasta reinas de belleza con proyección internacional, como Karla Guilfú (Miss Universe Puerto Rico 2023), Cristina Ramos (Miss Grand Puerto Rico 2023) y Kiaraliz Ortega (Miss Universe Puerto Rico 2018), entre otras.

La integración de Colón surge a días que la misma empresa confirmara la salida de Carlos McConnie, Jacky Fontánez y la chef Marilyn López del programa dirigido por el Departamento de Noticias del canal 2 debido a “ajustes que responden únicamente a una reestructuración en sus operaciones”.

Fuentes de Primera Hora confirmaron que los cambios en la producción se comenzaron a tomar desde antes de culminar el año 2025, y que los mismos incluirían nuevos segmentos.

En “Hoy Día Puerto Rico” permanecen los conductores Ivonne Orsini, Jasond Calderón y Pamela Noa, quien regresó a la pantalla luego de las semanas de fiesta navideña, así como la periodista Grenda Rivera y el meteorólogo Roberto Cortés.