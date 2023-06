A una semana de comenzar rodaje, Tenoch Huerta ha decidido renunciar al protagónico del filme “Fiesta en la madriguera”, producida por Netflix.

El actor de “Black Panther: Wakanda por siempre” señaló por medio de un comunicado que esto se debe al impacto generado por la saxofonista María Elena Ríos, quien lo ha señalado de haber abusado de ella.

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto”, dijo.

“Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación”, abundó.

La historia está basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos, en la que un niño que ama su zoológico privado, pide a su padre un hipopótamo enano de Liberia. Su padre, quien hubiera sido interpretado por Tenoch Huerta, es un narcotraficante con alto poder que no tiene empacho en cumplirle a su hijo todo capricho que se le ocurra.

Es la sexta película del director Manolo Caro (“No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” y “La casa de las flores”) y representa su regreso a México, tras casi un sexenio de trabajar en España

“Fiesta en la madriguera”, publicada originalmente en 2010 y que ahora es para Netflix, cuenta con la adaptación de Nicolás Giacobone, ganador del Oscar de Guión 2015 por “Birdman” o (la inesperada virtud de la ignorancia) del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Mercedes Hernández (“Somos”), Teresa Ruiz (“Ruido”), Raúl Briones (“Club de Cuervos”) y Gerardo Trejoluna (“Hidalgo, la historia jamás contada”) integran el elenco. Las filmaciones comenzaban esta semana en Guadalajara.

¿Quién tomará el lugar de Tenoch?

Desde la semana pasada el círculo cercano al actor de “Narcos México” y “Nesio” ya barajeaba la idea de bajarse del proyecto por las implicaciones que traería el continuar en él.

Abogados han estado pendientes de las decisiones, pues Netflix es una marca internacional cuya imagen siempre ha optado por estar lejos de escándalos.

Desde hace dos semanas el director Caro ya se encuentra en Guadalajara afinando las locaciones donde se llevará a cabo la filmación de la historia.

Ahora debe elegir a un nuevo protagónico que debe ser pronto, pues el resto del elenco y equipo técnico ya tenía fechas determinadas y podrían estar ligadas a otros proyectos, lo cual complicaría su estancia actual.