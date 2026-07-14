Aunque se estrenó en 1996, Matilda sigue siendo una de las películas de infancia preferidas por personas de todo el mundo. La razón es que muchos de los apodos, creaciones y conexiones de la actualidad tienen que ver con personajes icónicos de la producción.

Seguramente, en más de una ocasión, ha escuchado que reposterías latinas crean sus menús dulces e incluyen trufas de chocolate que nombran como ‘Bizcocho Matilda’.

Si es así, probablemente también recuerde al niño que fue obligado a comerse ese enorme, pero provocativo bizcocho. Su nombre es Bruce Bolaños y era compañero de clase de la dulce niña que cautivó a los amantes del cine.

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Jimmy Karz. ( Captura )

Para refrescar su memoria, remóntese a la parte en la que un estudiante de contextura gruesa es descubierto tras tomar un trozo de postre sin permiso. En ese instante, Tronchatoro, la directora, lo castigó con la orden de devorarse, frente a toda la escuela, la torta completa.

Durante el rodaje, Bruce, quien fue interpretado por el estadounidense Jimmy Karz, tenía 12 años. El 26 de julio, cumplirá 42 años. Un dato importante es que participó en pocas filmaciones después de ‘Matilda’. Entre ellas destaca ‘The Wedding Singer’.

Jimmy Karz. ( Captura )

De acuerdo con el portal ‘Sensacine’, sus preferencias profesionales se direccionaron hacia el área de la salud. Exactamente en 2017, Karz se graduó como médico en la Escuela de Medicina de Filadelfia (Pensilvania) y actualmente, se dedica a eso.

Su aspecto físico causa gran impresión para los usuarios en redes sociales. Ahora, es de contextura delgada, tiene poco cabello y parece ser liso. A finales de los 90, tenía un peinado con rizos y el rostro más redondo por sus pronunciados cachetes.