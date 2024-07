Las emociones volvieron a florecer en la cocina. Miss Gala volvió esta noche a quedar “achicharrá” en la noche de fogón de la competencia “Super Chef Celebrities”.

A pesar de que logró mostrar su crecimiento detrás de la estufa en su segunda vuelta, la influencer de moda no logró sobrepasar la más reciente prueba que se presentó en el “reality show” de Wapa Televisión, que consistió en preparar un plato de arroz congrí, codorniz y frituras de bacalao.

La creadora de contenido se tuvo que enfrentar a sus Luis Morales “Bebesauro”, Luisito Vigoreaux y Yaiza Figueroa, quien aún siguen en ruta por el premio de $40,000.

PUBLICIDAD

A su salida, la madre de Galán y Gala dedició compartir un conmovedor mensaje a los fans del programa.

“He cambiado muchísimo mi forma de pensar. Yo soy una mujer optimista, me gusta empoderar a otras mujeres, porque muchas veces tenemos unas presiones sociales y unas cantaletas que nosotras cargamos, como en el caso mío, que llegúe hecha una saco de nervios, pensando que me tengo que superar, tengo que meterme en la cocina, me tengo que adentrar a este mundo, sí o sí, porque una mujer tiene que cocinar, porque una mamá tiene que cocina. En mi casa, cocina mi marido, ¡y eso está bien!”, manifestó la exparticipante.

Miss Gala, a pesar de reconocer que ha aprendido mucho de las artes culinarias, la cocina no es lo suyo, y seguirá disfrutando ver a su esposo, Eduardo Galarza, hacerlo mientras ella toma una copa de vino.

Melina León, Saudy Rivera, Braulio Castillo, hijo, Franco Micheo, Jennifer Fungenzi se unen a las figuras que salieron de la línea de fuego con el fin de convertirse en la próxima estrella de la cocina.

“Super Chef Celebrities” se transmite de lunes a viernes, desde las 7:00 de la noche.