Elsa Velázquez Santiago, quien se destacó por más de cuatro años como reportera de ”Las Noticias" de TeleOnce, anunció su salida del espacio informativo.

La periodista compartió se despidió de los televidentes, así como de sus compañeros del espacio en que estuvo trabajando por más de cuatro años, en una publicación que compartió en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

“Desde que entré en febrero de 2021, sabía que ganaría una familia. La Elsa de ese entonces se creció gracias a cada ser especial con el que compartí en TeleOnce”, resaltó la comunicadora, en su escrito, quien recuerda sus primeros pasos por el canal 11, donde arrancó como periodista multimedios, o “todoterreno”, como ella lo describió.

“¡Cómo gocé! 👏 Y al pasar como reportera, la vida me regaló compañeros, amigos, MAESTROS. Seguimos contando años y contando historias. Por eso y mucho más, GRACIAS", expresó.

“A quienes creen en mí, a quienes me siguen en cada invento, a quienes abrazan en mis buenos y no tan buenos días, a quienes regalan sonrisas a tutiplén, a quienes lloraron conmigo, a quienes tienen la palabra perfecta, ese consejo, a quienes te inspiran a llegar al infinito y más allá... 🚀 GRACIAS", finalizó.

El anuncio de Velázquez Santiago, quien formó parte de “Edición Puerto Rico”, programa informativo que fue sustituido por el actual noticiario, se da tras las renuncias de otros comunicadores del canal 11.

Entre ellos, se encuentra el periodista Isaac Rosado, quien informó sobre su salida en un extenso escrito. Otra comunicadora que también salió del espacio informativo fue la periodista Yarimar Marrero, quien se destacó en dicho por unos tres años.

Cabe destacar que ambos periodistas continúan sus labores en “NotiCentro” de Wapa Televisión.