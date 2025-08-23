El reportero Isaac Rosado salió en los pasados días de “Las Noticias” de Teleonce, según informó a través de las redes sociales.

Fue a través de una extemsa publicación en Instagram que el periodista informó de su salida al mismo tiempo que se despidió de los televidentes así como de sus compañers de trabajo.

“CUATRO AÑOS | ¡Y parece que fue ayer! Esa típica frase que usamos los puertorriqueños cuando pasa la vida delante de nuestros ojos, pero nos detenemos a reflexionar sobre todo lo vivido en ese tiempo. Precisamente, hace unos días terminé mis funciones como reportero de@lasnoticiast11, pero un poco antes, hace cuatro años y en el mismo lugar, Liberman Media Group me abrió sus puertas como productor ejecutivo de Las Noticias Digital. En ambas posiciones conocí excelentes profesionales, tuve la oportunidad de formar parte de un sinnúmero e importantes coberturas, como: primarias, elecciones, eventos atmosféricos, lo más reciente del caso de Rolandito, la tragedia del Jet Set en República Dominicana, la Residencia de Bad Bunny, entre otras; además del crecimiento personal y profesional”, comenzó diciendo Rosado.

EL periodista solo tuvo palabras de agradecimiento para la empresa ya para sus colegas de TeleOnce.

“A cada compañero reportero, reportera, fotoperiodistas, jefes de información, productores, asistentes de producción, editores, directores, técnicos, productores web, artistas gráficos, maquillistas y todo el personal restante con el que interactúe, ya sea mucho o poco, muchísimas gracias. Con el ajetreo de la vida, no nos damos cuenta que pasamos largas horas rodeados de grandes seres humanos, brillantes y que documentan la historia para esta y las futuras generaciones. Al público televidente, infinitas gracias por su sintonía y también a cada persona que depositó su confianza en mí para contar su historia. No puedo dejar fuera de la fórmula a Dios, a mi esposa, familia, amistades y otras personas, que han sido pilares en apoyo, cariño y enseñanzas. Mi misión ha sido cumplida en este lugar, pero continúa con el mismo compromiso, respeto y ética. 🙏🏼🎥📺🇵🇷#LasNoticias#TeleOnce#Reportero#Periodista“, terminó diciendo.

Hace unas semanas, la reportera también de TeleOnce renunció para dar el salto a Noticentro.