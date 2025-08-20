El próximo viernes, 22 de agosto, se transmitirá el último episodio de la temporada de La Bóveda de TeleOnce, según informó el canal mediante un comunicado de prensa.

“La Bóveda ha sido uno de los programas favoritos de Puerto Rico y agradecemos el cariño que recibimos de nuestros televidentes. Este cierre de temporada representa una pausa para recargar energías, desarrollar nuevos conceptos y continuar ofreciendo contenido de calidad y sano entretenimiento para toda la familia”, expresó Josema Hernández, productor del programa de juegos.

Como parte del reajuste de programación, el canal anunció que a partir del martes, 26 de agosto, se transmitirá el reality Are You The One? El Match Perfecto.

El reality reúne a un grupo de participantes que buscan a su pareja ideal mientras enfrentan dinámicas que pondrán a prueba sus conexiones y compiten por un gran premio.

“Nos alegra traer a Puerto Rico un formato televisivo reconocido a nivel internacional como Are You The One? El Match Perfecto, que combina el drama de las relaciones con la diversión de un juego de estrategia. Estamos seguros de que La Bóveda volverá a brillar en nuestras pantallas en un futuro cercano”, sostuvo por su parte Luani Pellot, vicepresidenta de Programación y Operaciones de TeleOnce.

Aunque TeleOnce indicó que se trata del fin de temporada, el canal no precisó una fecha para el posible regreso del programa. En diciembre de 2024, TeleOnce había anunciado que para este año ampliaría su oferta con más horas de contenido local.

La Bóveda de TeleOnce debutó el 1 de marzo de 2022 bajo el nombre La Bóveda de Mr. Cash. El espacio era animado en ese entonces por Josué Carrión “Mr. Cash”.

Carrión salió del programa en agosto de ese mismo año. “Realmente no hay explicación. Mucha gente se ha quedado sorprendida, como también yo mismo me he quedado sorprendido, no tan solo sorprendido, sino indignado ante esa noticia abrupta, porque hice ese programa y lo presenté con mucho amor, mucho cariño; es lo que me apasiona hacer”, expresó en aquel momento.

Múltiples figuras locales como Andrés Waldemar Volmar, Awilda “La Poderosa” Herrera, Luis Tomás Fontánez “Finito”, Alexandra Pomales, Andrea Rivera, Gredmarie Colón, Danilo Beauchamp y Bébe Maldonado animaron La Bóveda de TeleOnce.