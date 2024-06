Conectar con el público de frente y saber que les sacaron un ratito sin estrés a sus televidentes es lo que más disfrutan hacer los presentadores Luis Fontánez “Finito” y Alexandra Pomales cada noche en “La bóveda de TeleOnce”.

Ambos hablaron con Primera Hora sobre su trayectoria en el proyecto originado en marzo de 2022 por el empresario Josué Carrión, mejor conocido como Mr. Cash, y que ahora lideran junto a sus sus colegas Danilo Beauchamp y Gredmarie Colón, quien se integró desde el pasado martes al espacio.

Para “Finito”, llegar a la producción en abril de 2022 ha sido un hecho “gratificante”, debido a que tiene la oportunidad de conectar con la audiencia y darle apoyo para que ganen premios en los diversos juegos del programa, como “El gallinero”, “Memoria”, “Pirámide”, “Pasteligencia” y “Panda adivina”, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

“Agradezco mucho que la gente me siga dando ese cariño, esa empatía, esa conexión. Me encanta compartir con los nuestros, me encanta poner a ganar a la gente”, destacó el animador al tiempo que expuso no poder encontrar las palabras para describir las emociones que siente, día a día, al encontrarse con seguidores del show en la calle que todavía lo relacionan con su participación como talento en el programa de juegos vespertino de Telemundo, “Puerto Rico gana”.

“Se me paran los pelos, hay veces que el cariño que recibo cada día es lindo, es genuino”, indicó el presentador.

En cuanto a este taller, el también presentador de “Pa’ ganar y reír” aseguró que más allá de los premios, contar con talentos como Wilson Torres y Raúl Carbonell para los segmentos de comedia llevan a los presentes a despejar la mente y pasar un buen rato.

“Es espectácular estar aquí, nosotros tenemos el control de establecer el ‘mood’ del programa y el equpo de trabajo, incluyendo a los compañeros de producción, hemos creado el ambiente para que la gente goce y siga participando con nosotros”, indicó.

Mientras que para Pomales, quien se unió a la producción el 31 de octubre de 2022 tras la salida de la presentadora Awilda Herrera, su paso en el programa nocturno le ha ayudado a encontrar un nuevo propósito como artista, al tiempo que reconoce cómo su trabajo ha sido un bálsamo para los televidentes que necesiten un momento para salir de la rutina.

“Siempre lo digo y no me canso de decirlo, he tenido la bendición de hacer este tipo de programas. Nosotros le damos al pueblo puertorriqueño no solo juegos, premios, dinero, además de la experiencia de venir a disfrutarlo en vivo, sino que las personas en casa tienen el momento de entretenerse y reírse un rato y soltar ese estrés”, expresó la también bailarina, quien se ha convertido en una sensación con su ingenio y espontaneidad.

PUBLICIDAD

Pomales también destacó la evolución del programa tras más de dos años de estreno y que la producción se mudara del primer piso de The Mall of San Juan hacia el Centro de Bellas Artes de Guaynabo.

“Tú sabes que uno se encariña de las cosas y al principio decia: ‘ay, nos vamos de aquí, que ha sido nuestra casita’. Pero uno es adulto y aprende a soltar. Ahora, cuando llegamos aquí y vimos todo nuestro set, y la mudanza ya hecha, me encantó estar porque nos encontramos en un teatro, sientes esa vibra, que es tan rica para un actor o, en este caso, un presentador”, expresó la exintegrante de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión.

Además, la coanimadora aseguró que el nuevo espacio abre más las puertas para hacer lo más que necesita este tipo de producción, conectar directamente con sus televidentes.

“Nuestro público es muy fiel, muy bonito, y cuando uno va para la calle, ahí es donde uno confirma, al igual que con los ratings, que estamos haciendo nuestro trabajo. Aquí estamos en casita”, apuntaló.