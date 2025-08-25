El periodista Isaac J. Rosado Santos se integra desde esta semana al equipo de “NotiCentro”, de Wapa Televisión.

“A partir de hoy, aportará su experiencia y compromiso con el periodismo responsable a las diferentes ediciones del noticiario”, detalla el comunicado de prensa del canal.

A través de las redes sociales, Rosado Santos anunció la semana pasada su salida de “Las Noticias” de TeleOnce, donde laboró por cuatro años.

Rosado cuenta con un bachillerato en Comunicación Tele-Radial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Su carrera periodística comenzó en WAPA como productor web. Posteriormente, se destacó en otros medios como reportero multimedia, productor ejecutivo de noticias digitales, así como corresponsal de la agencia internacional Associated Press en Puerto Rico. Además, se ha desempeñado como moderador y productor de programas radiales.

“Nos entusiasma seguir ampliando el equipo de NotiCentro que tiene la gran responsabilidad de informar al país con profesionales de primer orden como Isaac. Su preparación, versatilidad y pasión por informar con credibilidad lo convierten en un gran activo para NotiCentro y para nuestra audiencia”, expresó Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias en Wapa Televisión, mediante la comunicación escrita.

Por su parte, Rosado manifestó su satisfacción de unirse al equipo: “Es un honor regresar a NotiCentro, donde comenzó mi carrera, y poder servir a mi país desde el espacio noticioso de mayor confianza para los puertorriqueños. Asumo este reto con compromiso y mucha ilusión de continuar aportando al periodismo de calidad que caracteriza a Wapa Televisión y seguir desarrollando mi carrera periodística”.

A su vez, la periodista Yarimar Marrero se integró hace menos de un mes “y se espera que el grupo continúe creciendo de cara al estreno de próximos proyectos como NotiCentro al Amanecer Fin de Semana, entre otros”.