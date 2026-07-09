Walt Disney Studios vuelve esta semana a jugar a la ruleta rusa con el estreno de otra adaptación a “live-action” de uno de sus cuentos de hadas animados más populares. Para repasar, el último éxito de taquilla de este tipo de cintas que tuvo la Casa del Ratón fue “Lilo & Stitch”, que estrenó en mayo de 2025 y sobrevivió los fuertes señalamientos por parte de la fanaticada original para lograr recaudos de $1.038 mil millones en la taquilla global. Pero esto no fue como consecuencia de una fórmula perfecta, ya que allá en marzo de ese mismo año, Disney sufrió un fuerte golpe cuando estrenó la adaptación de su primer largometraje animado, “Snow White”. El filme “live action” de “Blancanieves” estuvo plagada por controversias desde su concepción e implosionó en la taquilla al solo lograr recaudar un total de $205.7 millones con un presupuesto bruto de $336.5 millones.

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Ahora, con la llegada de la nueva versión de “Moana”, que muchos fanáticos insisten que no pidieron ni era necesaria, Disney se vuelve a ver en aguas peligrosas. La secuela de la cinta animada original recaudó $1.059 mil millones mundialmente cuando se estrenó en noviembre del 2024 así que, ¿acaso este estudio estará apostando a la franquicia con una jugada demasiado arriesgada?

Esta nueva película nos lleva de regreso al comienzo de la historia de “Moana”, la hija del jefe tribal de su aldea y su sucesora. Cuando la chica se da cuenta de que su isla sufre de una terrible maldición debe adentrarse al océano, en contra de los deseos de su padre, y buscar al semidiós “Maui” para que la ayude a salvar a su pueblo antes de que sea muy tarde.

Creanme que entré con muchas dudas acerca de la efectividad de este proyecto. No creía que iban ni a acercarse al encanto de la cinta original, pero para mi sorpresa esta adaptación es bastante disfrutable.

Esto se debe principalmente a que la historia y las canciones de “Moana”, coescritas por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Encanto”), son tan buenas que incluso si se hubiesen interpretado con marionetas probablemente hubiese funcionado. Me alegra poder decir que la presencia, honra y la grandeza cinematográfica que nos regaló la película animada están presentes en esta versión. El director Thomas Kail (“Hamilton”) y su equipo de artistas de efectos especiales hacen un increíble trabajo en traer a la vida real las secuencias, escenas y momentos que amamos y conocemos. Mi canción favorita de esta historia siempre ha sido “We Know the Way”, así que tenía muchas expectativas acerca de la adaptación de la escena que acompaña esta pieza en el filme y puedo decir que no me defraudaron. Está parapelos!

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Ahora bien, muchos fanáticos alzaron sus preocupaciones acerca del cambio en la colorización de esta cinta, la cual en comparación con la de la versión animada se nota mucho más fría en tonalidad, aún desde sus primeros avances. Sin duda, hay algunas tomas que se sienten más como un anuncio turístico que una película de Disney. Sin embargo, hay un contraste visualmente interesante que se crea cuando “Moana” comienza a interactuar con “El Océano” y los otros elementos mágicos de la historia, ya que estos sí capturan el aspecto sobrenatural de esos momentos a través de los colores y efectos apropiados.

Con una adaptación “live-action” vienen, por supuesto, las interpretaciones del elenco estelar. En esta ocasión es Catherine Laga’aia (“The Lost Flowers of Alice Hart”) quien interpreta a “Moana”, acompañada por el mismísimo Dwayne Johnson como “Maui”.

Si como yo subestimaste a Laga’aia en el papel principal, creo que -como yo- cambiarás de opinion pues la chica nos regala muchísima dulzura y carisma en este rol. Me hubiese gustado ver más ferocidad por su parte en los momentos más intensos de la historia, pero verla intentar ser empoderada es tan adorable que la aceptas.

Por otro lado, aunque sigo pensando que Johnson no fue la opción correcta para la versión en carne y hueso de “Maui” (pues carece de esa mezcla de travieso e inocente del personaje animado), el actor no hace un trabajo horible. Johnson saca a pasear su carisma distintiva en cada momento en pantalla y en más de una ocasión me sacó una carcajada con sus gestos. De igual forma, su secuencia en la canción “You’re Welcome” está superdivertida y te pondrá a bailar en tu asiento.

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Eso sí, Johnson y Laga’aia sufren de un caso severo de pelucas inestables. Es casi un elemento involuntariamente cómico el que a través de cada toma estas pelucas cuentan una historia diferente, por así decirlo. A veces se ven súper y a veces parece como si se las tiraron sobre la cabeza y continuaron filmando.

Aunque en mi opinión esta adaptación no supera la cinta animada, ya que es bien difícil poder replicar todos los elementos que hacen que ese filme original se sienta mágico, la nueva versión de “Moana” no defrauda la intención y el mensaje de la franquicia. Es una película de verano ideal para ver junto a la familia.

“Moana” ya está en las salas de cine de la Isla.