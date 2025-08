La actriz estadounidense Kelley Mack, reconocida por su papel de Addy en la novena temporada de The Walking Dead, murió el pasado 2 de agosto a los 33 años en su ciudad natal de Cincinnati, Ohio, por un glioma (un tipo de tumor cerebral en las células gliales) en el sistema nervioso central.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado y más tarde replicada en la cuenta de Instagram de la intérprete, donde su hermana compartió un emotivo mensaje de despedida.

“Con una tristeza imborrable estamos anunciando el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha transitado al más allá, donde todos finalmente debemos ir. Kelley falleció pacíficamente el sábado por la noche con su amada madre Kristen y la firme tía Karen presentes”, remarcó la hermana de la estrella de Hollywood.

PUBLICIDAD

“Kelley ya ha llegado a muchos de sus seres queridos en forma de varias mariposas. La echaremos de menos tanto hasta las profundidades que las palabras no pueden expresar”, continuó su desgarrador mensaje.

“El enlace de Caringbridge de Kelley en su biografía incluye el anuncio formal de 2 páginas con información sobre su próxima celebración de vida en Ohio el 16 de agosto. Ella querría que todos ustedes supieran lo mucho que ella los ama. Y como su hermana, quiero que todos sepan lo valiente que fue ese duro SOB, especialmente cuando decidió dar el salto para reunirse con Dios. Estoy tan jodidamente orgullosa de ella”, cerró la joven, quien emocionó a miles de personas con sus palabras.

Rápidamente, la publicación de Instagram se llenó de mensajes de cariño y apoyo a la familia. “Esta chica era tan especial. Mi corazón está roto”; “Tan desconsolado al escuchar que se ha ido... Ella fue una luchadora hasta el final. La voy a extrañar mucho” y “Una persona extremadamente talentosa y amable. Descansa en paz. Te extrañaremos mucho Kelley”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

¿Qué otros trabajos realizó Kelley Mack?

Mack también participó en otras producciones televisivas como Chicago Med, donde interpretó a Penélope Jacobs, y en un episodio de la serie 9-1-1. En cine, formó parte del elenco de Broadcast Signal Intrusion (2021), Delicate Arch y Ricky, una película aún no estrenada. Más allá de su carrera actoral, también incursionó como guionista en proyectos independientes, algunos de ellos en colaboración con su madre, Kristen Klebenow. Entre ellos, se destaca On The Black, una historia ambientada en el mundo del béisbol universitario de los años 50, inspirada en sus propios abuelos.

PUBLICIDAD

Desde temprana edad, Kelley mostró interés por la industria del cine. A los ocho años recibió una mini cámara como regalo de cumpleaños, lo que la llevó a querer actuar en comerciales infantiles. Luego, profundizó su formación en cine y televisión, se graduó en 2010 de la escuela secundaria Hinsdale Central y, en 2014, obtuvo su licenciatura en cinematografía en el Dodge College of Film and Media Arts, de la Universidad Chapman.

A pesar de su estado de salud delicado, desde un primer momento la joven decidió contarle a sus fans todos los detalles de lo que vivía. Es así que en el mes de febrero compartió una gran cantidad de videos sobre el tratamiento de radiación de protones que debía realizarse, seguido de largas jornadas de terapia física para no perder la movilidad de sus piernas. Además, utilizaba silla de ruedas para movilizarse por su casa y había decidido mudarse con su familia para pasar tiempo de calidad con ellos.