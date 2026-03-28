James Tolkan, el actor que encarnó al estricto director de la escuela de Hill Valley, en ‘Back to the Future’, falleció, según reportó USA Today. Tenía 94 años.

El director Gerald Strickland fue un personaje clave para el desarrollo de la trama en las dos primeras entregas de una de las sagas más queridas del cine, en las intervenía de manera implacable con el protagonista de la cinta, Michael J. Fox, quien interpretaba a ‘Marty Mcfly’, y el villano principal, Tom Wilson (quien interpretó a Biff Tannen y sus antepasados y/o descendientes, Griff Tannen y Bufford Tannen) en momentos en que se desarrollaban los conflictos entre estos. Además, su personaje servía de eje histórico ya que al ser el director de la escuela, conocía la historia de todos en el ficticio pueblo de Hill Valley, incluyendo al doctor Emmett Brown (Cristopher Lloyd), inventor del condensador de flujos que hacía posible los viajes en el tiempo a bordo de un auto Delorian.

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“Tienes un verdadero problema de actitud, McFly, eres un vago”, le dice Strickland a McFly en el pasillo de la escuela. “Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago”.

Tolkan repitió su rol en la segunda entrega de la cinta y regresó en la tercera como James Strickland, el abuelo de su personaje en las entregas anteriores y que, igual de estricto que su nieto, representaba la ley y el orden en el Hill Valley del Viejo Oeste.

Con una amplia carrera que se extendió por seis décadas, Tolkan participó en más de 80 títulos en la pantalla grande y en televisión. Además de la trilogía de ‘Back to the Future’, tuvo actuaciones notables en ‘Top Gun’, donde interpretó al comandante Stinger. Con un amplio repertorio que lo llevó de la comedia a la acción, el drama, ciencia ficción o el terror, también tuvo papeles en películas como WarGames, Family Business, The Amityville Horror, Hill Street Blues y Dick Tracy, entre otras.

“Lamentablemente, la noticia sobre James es cierta”, dijo John Alcantar, su representante para apariciones públicas a USA TODAY. “James era un profesional muy querido que vivió una vida plena y feliz”, añadió.

No se ha revelado la causa de su muerte.