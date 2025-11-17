El presentador Ferdinand Pérez, de “Jugando Pelota Dura”, regresó a las redes sociales este lunes para compartir actualizaciones sobre su estado de salud. La semana pasada el exlegislador fue intervenido quirúrgicamente en el cerebro por un tumor canceroso, en el Hospital Menonita de Caguas.

Compartiendo reflexiones sobre lo que cobra prioridad en estos momentos y cómo sobrelleva el proceso que enfrenta, Pérez resaltó su deseo que de que el público esté al tanto de su estado.

“Han pasado siete días desde que me operaron y quería tener una pequeña conversación con todos ustedes de cómo voy entre el celular y yo con ustedes”, expuso en el visual en el que señala la cicatriz en la parte de atrás de su cabeza. “No tengo muchos datos que darles sobre la enfermedad como tal. Es un tumor cerebral y pues, es un tumor fuerte que tiene que atenderse por mucho tiempo”, añadió, y adelantó que se tratará de un proceso largo.

“Pero quería aprovechar esta oportunidad para decirles que estoy bien, que estoy fuerte y que voy a empezar en la medida que pueda, todos los días, a documentar esto para que ustedes sean parte de mi recuperación, con el único propósito de ayudar a aquellos que están igual o peor que yo y también para motivar a los cuidadores”. En este sentido, hizo referencia quienes atraviesan un cuadro médico más complejo.

“Hago esto porque el día que llegué al hospital ya había allí una joven intubada. Estuve cuatro días en el hospital y cuando salí, todavía estaba intubada. Estaba peor que yo. Y hay miles de personas que, a pesar de mi operación y de mi condición de cáncer, están muy mal y quiero empezar a ayudar a la gente a levantarnos. Hay que levantarse, así que los estoy invitando a que me acompañen a mi primera caminata oficial. Hoy espero dar mis primeros 500 pasos”.

A su vez, se mostró agradecido una vez más por las constantes muestras de cariño de parte del público.

“Me siento fuerte dentro de todo. Tengo buen apetito. Mucho cariño de mi familia, de mis hijos, de mis padres. Tengo miles de mensajes y no he podido ver todos porque no resisto nada. No puedo ponerme los espejuelos, ni gorra, ni gafas. Me da mucho dolor leer”.

Pérez destacó el valor de adoptar mayor armonía en el diario vivir. “Una recomendación que le hago a todos los enfermos y a todos los familiares: Hay que tomarlo con calma. Hay que vivir día a día. Ustedes saben que yo soy un loco del trabajo, y tengo respirar aire puro, escuchar a la gente. En esta vida que yo llevo, a cien millas por hora, uno no escucha ni siquiera lo que los seres más queridos de uno te quieren decir”, reveló.

“Tiene que haber un propósito en todo esto, ¿no? Y para poder sanar y para poder cambiar, hay que tocar fondo. Hay que tocar fondo y entender la gracia de Dios, y eso es lo que ando buscando”.

A su vez, adelantó que contempla cambios en su dieta como parte del tratamiento. “Tengo que dejar toda la azúcar y toda la porquería que uno come diariamente, limpiar mi cuerpo. Viene el calvario de las quimios y las radios, pero siento mucha fortaleza interna, y sé que con las oraciones de ustedes, con este nuevo estilo de vida que voy a tener, con este nuevo propósito, estoy seguro que voy a ser un mejor ser humano. Voy a ayudar a mucha gente”, prosiguió mientras hacía el esfuerzo por lograr los 500 pasos que se propuso al principio del video.

“Me tengo que sentar. Creo que tengo 350 pasos. No he llegado a los 500. Pero mañana voy a llegar a los 500”, aseguró.

“Manténganme en sus oraciones y estoy seguro que al final del camino no solamente vamos a prevalecer, sino que vamos a tener una nueva vida y podamos ayudar a las miles de personas que no tienes a nadie que los ayude”.

No se trata de la primera vez que enfrenta un tratamiento por el cáncer. En marzo de 2023 anunció que le habían detectado cáncer de cabeza y cuello, lo que que lo llevó a ausentarse por un tiempo de sus proyectos en los medios. Meses después, en julio, regresó a “Jugando pelota dura” tras culminar la etapa intensa de tratamientos.