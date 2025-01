A más de 20 años de cumplir su sueño de trabajar en televisión y en otros proyectos del entretenimiento, Francis Rosas disfruta rememorar los logros en ese camino profesional que veía distante, incluso cuando estudiar sicología se convirtió en la opción segura en sus primeros años universitarios.

“Es mi sueño hecho realidad. Desde chico, desde los 10 años, yo me decía ‘quiero trabajar en televisión, me encantaría, me encantaría, ¿cómo lo hago? ¿cómo es posible que un jibarito de Sabana Grande pueda llegar hasta allá?’”, rememoró durante un encuentro con Primera Hora para, entre otros temas, conversar sobre el regreso a los cines de la película “Mi verano con Amanda” (2008) y su personaje de “Fabio”.

También, de sus planes de “bajar la intensidad” de dedicarse a los medios. Su primera audición fue a principios de los 2000 para el show de Raymond Arrieta en Wapa TV.

“Había nervios, emoción, porque yo siempre soñé con estar en un estudio de televisión, en un canal… Yo no sabía cómo rayos era un canal y cuando entro estaba hasta tocando las paredes por el pasillo”, recordó con marcada emoción.

“Tenía 19 años. Estaba estudiando sicología en el Colegio de Mayagüez. Después me fui para la Interamericana. Tenía 4 puntos. Era muy buen estudiante y ahí fue que conocí a Raymond. Le pedí una oportunidad”.

Desde entonces, diversas experiencias en los medios han nutrido la ilusión de aquel joven que decidió hacer a un lado sus estudios universitarios para comprometerse con los escenarios, incluyendo la faceta de presentador.

En esa evolución profesional que mira con mucho orgullo, hace un tiempo que el interés por los negocios ha acaparado interés.

“Estoy empezando un proyecto nuevo que estoy loco por que salga. No quiero dar muchos detalles”, expuso con cierta timidez sobre la apertura próximamente de un negocio en San Juan, que contempla con un socio.

“Nunca he querido decir esto… Yo creo que es la primera vez que lo menciono en una entrevista, pero es con miras a retirarme quizás de los medios, de ser figura principal y eventualmente producir, si es que se me da la oportunidad. De no (lograrlo), pues vivir de mis negocios, que ya desde hace tiempo estoy tratando de comenzar un negocio, barras, restaurantes y, o no me ha ido bien, o no llenaron mis expectativas”, anunció pensativo, y aclaró que no se refiere a una despedida absoluta de los medios, sino a vivir una etapa más apartada como figura pública.

“Quiero disfrutar la vida”, manifestó. “Bajar el ritmo, quizás dar cara una vez al año en un teatro, hacer ‘stand-up’ o una película, audicionar para una película”, reveló pensativo. “Mantenerme con los negocios y de vez en cuando, saludar, pero eventualmente retirarme, irme al campo y disfrutarme la vida allá”.

A preguntas de este medio, se sinceró sobre cómo ve la dinámica de trabajar en el entretenimiento por tantos años.

“Es intenso, definitivamente es intenso”, expuso. “Hay que sonreír a la cámara, y hay que vacilar, pero tú no sabes lo que está pasando atrás, y no es que en mi programa (‘PR en vivo’) haya toxicidad ni nada, pero es la presión, obviamente, diaria”, declaró. “Tienes una gran responsabilidad fuera también, porque tú sabes cómo es todo. Puede ser que le caigas bien a mucha gente, puede ser que no le caigas bien a otra gente, y si no tienes el cuero duro vas a estar en un humor dudoso muchas veces porque vas a decir, ‘¿seré bueno en esto o no seré bueno?’, ‘¿por qué estoy aquí?’, ‘¿por qué llevo 24 años haciendo esto...? Pero todavía con eso aquí atrás (su mente) sí estoy haciendo buen trabajo, o sea, hay que tener cuero duro y pues, estar seguro”.

A su vez, resaltó que en la actualidad no se deja llevar por las críticas, tan usual para figuras en el ambiente artístico. “Hubo un momento en que la presión era otra y uno se cohibía y a veces te pasmabas y decías ‘wow, ¿qué está pasando?. Pero no, llega un momento en que tú sabes que eso es una tontería”.

El actor fue enfático en que su sentir no se relaciona con alejarse por completo de los medios. “No es abandonar al público, es hacer cositas exclusivas, relajarme un poquito más y disfrutármelo todo. Y si no, pues producir algo para talentos nuevos, que ellos sean las caras principales”, dijo. “Me encanta lo que hago. Siempre fue un sueño. Pero yo diría quizás bajarle de lunes a viernes; hacer cosas exclusivas, un ‘tour’, un show con Danilo (Beauchamp), que a la gente también le gusta esos juntes... crear proyectos donde corran solitos, los escribo, los produzco, cosas para redes sociales también, para los ‘streamings’ de YouTube. Tengo con Danilo un proyecto que está encaminado, es cuestión de terminar de escribir”, prosiguió en detalle.

“Son par de cosas que vienen y quizás como va a estar todo eso corriendo, no me gusta ajorarme de tanta cosa”.

El entusiasmo se refleja cuando abunda sobre los planes para su nuevo proyecto.

“Este sería el tercer negocio que voy a abrir”, afirmó con ilusión. “Es un lugar de banda, música, buen ambiente, conciertos, que ya hemos hablado con par de artistas chéveres para que vayan a montarla ahí”, adelantó.

Dentro de su interés empresarial, hace poco más de una década contó con lo que era Landa Lounge & Cuisine (en Guaynabo). Entre otros proyectos, en abril de 2023 incursionó en el negocio del hipismo con la adquisición de la potranca Uptown Amanda, lo que quedó en el pasado. En cuanto a esta faceta empresarial, reveló que “siempre he querido trabajar, siempre he estado buscando cómo hacerme de dinero y estar cómodo y proveer a mi familia”.

Por otro lado, hace cinco meses que el amor le sonríe en asuntos de pareja. “Me encanta todo de ella”, se limitó a decir. “Es una excelente madre, realmente, (tiene) una hija de seis añitos, profesional y pensamos igual en muchas cosas”.

El valor de la amistad

Uno de los proyectos que mantiene motivado a Francis Rosas es el reestreno la semana pasada de la película “Mi verano con Amanda” en varias salas de Caribbean Cinemas. El filme llegó al público por primera vez en 2008. La historia presenta a “Gaby” (Joel Contreras) y su anhelo por conquistar a “Amanda”, a quien considera el amor de su vida, provocando una serie de enredos y, a su vez, viviendo momentos inolvidables.

“Me parece que fue buena idea. Hay una nueva generación que no la vio, que estoy seguro que les va a gustar porque como que no caduca ese sentido del humor de los panas, de la aventura, y creo que se la van a gozar”, dijo.

Erik Rodríguez, Eugene Rodríguez y Lizmarie Quintana también forman parte del elenco.

“Puede ser que haya uno que otro chiste viejo ahí, como que digan ‘a fuegoski’, que ya nadie dice ‘fuegoski’, pero la idea quizás de compartir una película con tus hijos, porque eso hace 16 años, quizás ahora mismo tienes 32, probablemente tengas un retoño de 16 años y digas ‘ven para que la veas y vaciles conmigo, y veas y conozcas a estos locos’”, añadió el actor, quien formó parte de la trilogía con las secuelas “Mi verano con Amanda 2″ en 2011, y “Mi verano con Amanda 3″ en 2013. El también animador anunció que se contempla el reestreno de ambas.

“Es un clásico”, dijo. “Esto es con las miras de hacer la cuarta, así que vamos a ver cómo nos va la primera, la segunda queremos pasarla, la tercera también, y la cuarta ya tenemos en mente unirnos para hacerla, pero es pasando la batuta para que nuevos talentos entonces sean los que corran con la película”.

La unión entre amigos es uno de los aspectos con los que más se identifica. “Son bien panas a pesar de todo, en las buenas y las malas. Dan los peores consejos, pero es este grupito que siempre está unido. Y yo tengo un corillo así, que siempre ando para arriba y para abajo con ellos todavía”.

Francis le da vida a “Fabio”. “Considero que es un buen amigo, a pesar de que está en su propio viaje”, describió. Para entonces, lucía una melena. “Traté de dejármelo largo, reciente, pero dije, ‘¿sabes qué?, me lo voy a dejar largo cuando esté viejo, o sea, cuando ya me retire al campo”, confesó entre risas y compartió detalles sobre el plan de hacer una nueva secuela.

Llegar a la pantalla grande fue un logro que le confirmó su interés por la actuación. “La realidad, este fue el primer proyecto así de cine que logré hacer, y que se me haya considerado”, expuso con agradecimiento ante la oportunidad de participar en la película escrita, dirigida y editada por Benji López. “Me dieron el libreto, ahí lo ensayé. Hice mi primera audición para cine ‘ever’, y me cogieron”.

Su experiencia en la pantalla grande abarca escenas en los filmes “Crossbones” (2014), “The Preppie Connection”(2015), “Imprisoned” (2018) y “Otra boda en Castañer” (2019), entre otras. Además, trabajó el largometraje de Roselyn Sánchez “Diario, mujer y café”, que rodó el año pasado en Puerto Rico y cuyo estreno se vislumbra para este año.

La nueva temporada de “PR en vivo” comenzó el pasado 13 de enero, con su nuevo horario de 1:00 a 2:55 p.m., con Deddie Romero, Ashley Beth, Finito y Wanda Sais.

“Es un vacilón. Los cinco vamos con una energía bien buena al programa todos los días con el fin de llevar la información, vacilar con la gente, ayudar a la gente. Hay un segmento donde ayudamos a familias con escasos recursos, con necesidades especiales”.