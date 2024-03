Ciudad de México. La comunicadora Galilea Montijo narró la pesadilla que vivió con un exnovio, quien la sometió a violencia y acoso.

“Tuve una relación muy tóxica, muy muy tóxica, yo quería salirme, pero él era demasiado”, indicó la presentadora mexicana, en la más reciente emisión del programa “Netas Divinas”.

Sin revelar el nombre del acosador, la conductora sólo indicó que se trató de un extranjero que la amagó con suicidarse, además que la manipulaba y perseguía.

“Quería salirme (de la relación). Él tenía una actitud de: ‘si no eres mía, no eres de nadie’. El terror llegó al límite cuando él amenazó con quitarse la vida con un cuchillo”.

Para escapar del acoso, se vio obligada a hablar con la madre de su expareja, quien la apoyó y ayudó a calmar la situación.

“Me perseguía en un carro... ¡Ay no, no, no! Horrible, hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó”, indicó Galilea.