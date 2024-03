Bruselas. La cantante luso-belga Lio, icono del pop de los años ochenta en Francia y Bélgica, afirma que cuando tenía 10 años fue violada por su padrastro, el musicólogo Alberto Nogueira y también padre de la actriz Helena Nogueira, según dijo este sábado en una entrevista publicada en la revista belga Max.

“Tardé muchos años en ponerle la palabra ‘violación’ a lo que me pasó, me violaron otras veces después porque no le puse esa palabra a la primera”, aseguró en la entrevista Lio, conocida por canciones de éxito como ‘Le Banana Split’ (1979), con la que firmó su debut en la escena musical, o ‘Amoureux solitaires’ (1980).

La artista, que emigró con su madre a Bélgica cuando era una niña tras haber nacido en Portugal, ya había dicho en 2022 que fue violada por “una persona cercana a la familia” cuando era pequeña, pero sin revelar que se trataba de su padrastro.

“Fui violada por una persona cercana a la familia cuando tenía 10 años en la parte trasera del coche de mis padres... En silencio, mientras mis padres conducían, al lado de mi hermana pequeña (Helena Nogueira), que tenía tres años”, afirmó en su confesión de 2022, en la revista francesa Télé-Loisirs.

En la entrevista de este sábado, Lio lamenta que su “infancia con un padrastro incestuoso” la haya alejado de su hermana Helena Nogueira, cuyo nombre artístico cambió el apellido por Noguerra, y que aparte de actriz, también ha sido cantante y presentadora de televisión en Francia, país del que tiene la nacionalidad, junto a la belga.

Lio y Helena Noguerra son hermanas por parte de madre, pero tienen dos padres biológicos distintos: el hombre al que Lio acusa de haberla violado en su infancia es Alberto Nogueira, padre biológico de Helena Noguerra, pero padrastro de la denunciante.

La cantante explicó que las consecuencias psicológicas de esa agresión sexual que ella denuncia todavía le duran a día de hoy: “Mi vida es una lucha diaria. Hay mañanas en las que me levanto, me preparo un café y es el fin del mundo”.

Y se preguntó: “¿Por qué sospecho tanto, por qué tengo tantos cortafuegos, por qué me preparo como una pelea de Krav Maga cada vez que salgo?”.

Lio también agradeció la labor del movimiento feminista en estos últimos años y afirmó que ella ha podido rehacerse como persona gracias a las nuevas generaciones de activistas.

“He sido un fénix, pero aún no he terminado. Se necesita toda una vida (para recuperarse). Y mientras no nos amemos a nosotros mismos, no amamos a los demás”, afirmó la cantante, cuyo nombre de nacimiento es Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos.