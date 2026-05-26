La presentadora Gil Marie López regresó hoy, martes, a la televisión como una de las nuevas caras de “Hoy Día” en la cadena estadounidense Telemundo.

La puertorriqueña compartió en sus historias de Instagram su llegada al espacio mañanero, donde interactuó con la dominicana Lissette Eduardo, conocida como Chicky Bombom, a quien pidio que “se le pegara toda su energía”, y los mexicanos Penélope Menchaca, Carlos Calderón y el cantante Pancho Uresti.

“Gracias por recibirme con tanto cariño. La pasé divino”, escribió la boricua en sus historias de Instagram.

El regreso de López surgió tras un mes de despedirse de la familia de “Día a Día”, programa vespertino de Telemundo Puerto Rico tras casi 10 años de participación. La comunicadora sostuvo que ya mantenía comunicación con la empresa tras fungir como presentadora de la alfombra morada de Premios Billboard de la Música Latina 2025.

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“Telemundo es mi casa, me quedo en Telemundo aquí, vienen proyectos futuros, pero siempre de la mano de NBC, siempre de la familia de Telemundo, que han sido mis formadores de lo que ha sido mi carrera como conductora en este espacio. Y aunque estuve en otros canales, estar al lado de Raymond y Dagmar fue un privilegio”, sostuvo la boricua a preguntas de Primera Hora.