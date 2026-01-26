A pocas semanas de la final, el empresario Lorenzo Figueroa fue eliminado la noche del domingo de la décima temporada del programa Exatlón Estados Unidos: Arena de campeones, que transmite Telemundo.

El hijo de la estrella musical Chayanne quedó fuera del popular reality show tras perder el “duelo de eliminación” frente al dominicano Emmanuel Jáquez. Ambos competidores formaban parte del equipo “Azul”.

“Me hubiese encantado quedarme hasta el final, pero no se pudo. Se luchó. Yo creía en mí, mi equipo creyó en mí y así son las cosas”, expresó el llamado “Tiburón de Miami”, quien participaba por primera vez en un reality show.

De los 20 concursantes iniciales, solo permanecen en competencia 11.

El programa, que se encuentra en sus últimas semanas y se espera culmine el próximo 16 de febrero, otorgará al final de la competencia un premio en efectivo de $200,000 tanto para un hombre como para una mujer.

Exatlón Estados Unidos se transmite en Puerto Rico de lunes a viernes a las 8:00 p.m. (martes a las 6:00 p.m.) y los domingos a las 7:00 p.m.