Giselle Blondet quedó fuera del programa La Mesa Caliente, de Telemundo, luego de cuatro años formando parte del espacio televisivo.

El anuncio se realizó en la edición del lunes, cuando su compañera Verónica Bastos comunicó la noticia visiblemente conmovida.

“Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca a todas aquí en La Mesa Caliente. Como ustedes saben, nuestra querida Giselle Blondet ha estado ausente atendiendo una situación médica, hoy nos despedimos de ella con el corazón lleno de agradecimiento y deseándole que pronto la volvamos a ver brillar llena de salud”, dijo Bastos.

El programa transmitió además un video con algunos de los momentos más recordados de la presentadora durante su participación en La Mesa Caliente, incluyendo el día en que se transformó en Maripily Rivera.

La también actriz se encuentra recuperándose de una segunda cirugía, realizada como secuela de una operación de espalda a la que se sometió en noviembre pasado.

“En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor”, compartió Blondet el pasado 14 de febrero.

Hasta el momento, la presentadora no ha ofrecido declaraciones sobre su salida del programa.