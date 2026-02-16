La actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet se recupera de un segundo procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse como secuela de la primera cirugía de la espalda que atravesó en noviembre del año pasado.

La artista compartió en las redes sociales un video en el que explica cuánto se aferra a la fe dentro del proceso de recuperación. También, reiteró su agradecimiento al público por las muestras de cariño y deseos de bienestar.

“Recuperándome de mi segunda operación. Quiero darles las gracias por todas esas oraciones, todos esos mensajes de amor de cariño que me envían continuamente. Creo firmemente en el poder de la oración. Yo sé que ustedes lo saben”, dijo en el clip visual, donde aparece recostada en una cama.

“Ustedes saben que me operaron inicialmente en noviembre y una cosa de dos semanas se complicó y me tuvieron que operar otra vez. Pero lo más importante es que Dios está en control y que yo cada día me siento mejor”, confesó con optimismo la también talento del programa “La mesa caliente”.

“Confieso que a veces como que uno siente que da un pasito para atrás, pero yo siempre digo ‘un pasito para atrás y dos para adelante’”, recalcó dentro de su determinación. “Les mando muchos besos. Los quiero mucho y gracias”.

A su vez, el mensaje escrito que acompaña el video reitera lo importante de mantener reposo. “En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor”, afirmó. “Gracias por sus oraciones, ese apoyo y tanto cariño en este proceso donde lo más importante es sanar”.

En enero, la risueña presentadora reveló que la razón que la mantenía alejada de sus funciones en “La mesa caliente” obedecía a un procedimiento quirúrgico en la espalda, pero la recuperación no resultó tan sencilla como se esperaba. “De hecho, acabo de salir del hospital y aquí continúo mi tratamiento”, expresó entonces.