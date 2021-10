No lo dudó ni por un instante.

La presentadora Giselle Blondet se sintió complacida de colaborar en la conducción del programa que se realizó el domingo pasado del reality Nuestra belleza latina (NBL), tras el percance de salud sufrido por Alejandra Espinoza, quien tiene a su cargo animar la duodécima temporada del programa.

“Lo hice con todo el cariño del mundo y pensando mucho en ella. De eso se trata la vida. Siempre debemos estar dispuestos a ayudar a las otras personas”, manifestó la artista en entrevista telefónica con Primera Hora. “De verdad que no lo dudé ni un minuto”.

El espacio televisivo, que se transmite por TeleOnce a las 8:00 de la noche, busca seleccionar a una aspirante para que se desempeñe como presentadora. Esta edición comenzó oficialmente el 26 de septiembre y se extenderá hasta el 21 de noviembre.

PUBLICIDAD

Relacionadas Alejandra Espinoza relata sus días difíciles en el hospital

Blondet, quien ha trabajado en el programa desde su estreno en 2007, regresó este año como jurado junto con Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones. Sin embargo, en la transmisión reciente puso una pausa en esta encomienda para desempeñarse como anfitriona.

“Tan pronto me hablaron de la situación de Alejandra, me preocupé muchísimo. Inmediatamente que me enteré, le escribí”.

Espinoza, ganadora de la primera edición de NBL, reveló a través de las redes sociales que fue ingresada de emergencia en un hospital por síntomas típicos de una parálisis facial o un derrame cerebral, lo que fue descartado tras varios exámenes realizados. La modelo también anunció la noticia de que sería dada de alta.

“Ella es alguien que quiero mucho y es importante para mí. Ella fue mi primera reina. Es alguien que he visto desarrollarse. Me siento muy orgullosa de que ella esté ahí”, añadió Giselle, quien resaltó la dinámica de unión del equipo de trabajo. La animadora aspira al regreso de Espinoza para la próxima gala.

“Espero que Alejandra esté ya bien y todo, recuperada para este fin de semana. Yo no estoy considerando eso (animar) para este fin de semana, pero si lo tengo que hacer, lo hago”, sostuvo, y declinó revelar datos recientes sobre la salud de la modelo.

“Nos hemos escrito y eso, pero habría que preguntarle a ella para que diga exactamente cómo se siente”.

Blondet resaltó cuánto disfruta su rol como jurado, y el reto de expresar su criterio con la mayor sensibilidad.

PUBLICIDAD

“Ser juez es lo más difícil que se me ha hecho este año. Le he buscado la vuelta. Honestamente, a mí me gusta mucho más apoyarlas y darles el feedback, pero de una manera más personal, y aquí tengo que a veces decir ciertas cosas que a lo mejor no son tan fáciles para mí tampoco. Solo tengo 20 segundos o 30 máximo, y es bien difícil dar la opinión sobre el trabajo de una persona en 30 segundos”.

La también actriz compartió los atributos que busca en la idónea para salir victoriosa.

“Aparte de la disciplina y el enfoque, es importante que yo pueda ver en esta persona deseos de aprender, una persona con una sensibilidad, que sea capaz de adaptarse a los cambios”.

Al compartir impresiones sobre las aspirantes de este año, resaltó que se trata de un grupo sobresaliente.

“Para mí todas son ganadoras”, expuso enfática. “Las chicas que tenemos este año tienen un gran potencial, son todas distintas unas de las otras”, afirmó, y resaltó el valor del programa en el desarrollo de talentos que incluyen a Aleyda Ortiz, Ana Patricia González, Emeraude Toubia Melissa Marty y Essined Aponte, entre otras.

“La que queda en primer lugar sale con un contrato, se convierte automáticamente en una comunicadora. Pero la cantidad de candidatas que han salido y están trabajando en televisión, cine, en diferentes partes de Estados Unidos, es grande”.

Por otro lado, la presentadora también se pronunció sobre el valor del segmento La bombita de la semana.

“Puede ser sobre un malentendido con algunos compañeros en la industria, puede ser también para nosotros los profesionales, puede ser una crítica difícil de escuchar, comentarios en las redes sociales, que sabemos que las personas se pueden sentir heridas. Pareciera como si fuera algo para crear controversia, pero no. Es para prepararlas a ellas en ese aspecto también”.