La presentadora mexicana, Alejandra Espinoza relató hace unos días su difícil situación cuando estuvo ingresada en un hospital y los médicos no sabían la causa de su deterioro de salud.

Aunque dijo que ya fue dada de alta, narró los momentos de estrés por los que pasó estando internada en una institución hospitalaria.

“Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre”, dijo. “Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis”, dijo a través de las redes sociales Nuestra Belleza Latina 2007.

“De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso”, agregó.

“El neurólogo pensó que tenía esclerosis múltiple. De verdad mi cabeza estaba… no tienen idea. De ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue”, agregó. “Pero, gracias a Dios, no fue nada de lo que ya les mencioné. No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho”, siguió narrando la exreina y conductora de Nuestra Belleza latina que transmite Univision.

Sin embargo, Espinoza indicó que lso resultados de varios estudios médicos fueron positivos.

“Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos”, dijo. “Se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias, y me siento muchísimo más tranquila. Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana. Estoy haciendo este video porque estoy, gracias a Dios, bien, y a punto de salir”, dijo.

Su esposo el coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero contó al programa “Despierta América” cómo la modelo terminó en el hospital

“Ya llevaba semanas sintiéndose mal… Hace tres días perdió un poco de visibilidad de un ojo, y se le paralizó parte de la cara derecha, junto con mareos y un fuerte dolor de cabeza e inmediatamente la llevamos al hospital. Le dijeron los médicos que tenía un mini derrame cerebral, le comenzaron a hacer mil ‘scan’ y mil estudios, no salió absolutamente nada, todo está bien, contradiciendo el diagnóstico”, informó a través de un mensaje de texto que leyeron en el espacio mañanero.

La semana pasada Espinoza reveló que se encuentra batallando con un problema de salud “bien incómodo” que le generaba cambios físicos como aumento de peso, sudoración fuerte y hasta pérdida de cabello.

“Resulta que tengo ya tiempito batallando con este problema, es un problema hormonal, retención de líquidos pero cañona. O sea puedo subir 10, 11, 12 libras […], estoy así como una semana al mes más o menos. Ahorita estoy en esa y las 10, 11, 12 libras dan igual, el problema es la incomodidad”, contó.

“Yo sé que ustedes pueden pensar que esto no es mucho, pero para mí sí lo es, o sea ya parece que tengo como unos 3, 4 meses de embarazo y no es tanto el que subas de peso, es la incomodidad que uno siente”, añadió.

Resaltó que además de que en muchas ocasiones no le cierran los pantalones debido al aumento de peso, su situación hormonal también le ocasiona sudoraciones, dolor de cabeza, pérdida de cabello y hasta cambio en su voz.

“Yo de verdad hay veces que me levanto en la madrugada y puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla y estoy sudada, mojada que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. (También) dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles. Es normal que se te caiga el cabello, o sea a todas se nos cae el cabello, pero en cantidades muy grandes eso no es normal y se tiene que tratar y a veces son problemas hormonales que tenemos que no sabemos; eso entre un montón de cosas sinceramente”, especificó.

“Incluso a veces me dicen que tengo la voz ronca pues el cambio de voz también es un problema hormonal”, agregó.

Espinoza dijo que ya se esta atendiendo con un médico y en las próximas semanas espera poder conocer qué realmente es lo que le sucedes a su cuerpo.

“En unas cuantas semanitas les voy a contar exactamente lo que es cuando ya me haya hecho los exámenes de sangre y les voy a contar porque yo creo que muchas mujeres pasamos por eso y ni sabemos. Por ahora [el médico] me dijo que tengo que alimentarme superbien [y] tratar de llevar así como una vida saludable y balanceada”, concluyó.