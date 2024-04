Intensa. Así estuvo la gala de posicionamiento, sinceramiento y salvación de La casa de los famosos 4 transmitida este domingo por Telemundo.

Cara a cara Patricia y Maripily

Las puertorriqueñas Patricia Corcino y Maripily Rivera, ambas nominadas para salir este lunes del reality show, fueron las primeras concursantes en posicionarse frente a frente.

“Me paro ante ti porque no puedo traicionar mis principios ni mis valores. Porque desde que entré a la competencia múltiples veces me has expresado que no me quieres en la casa, que no hay espacio para otra boricua, que pediste exclusividad ante la producción y que no podía existir otro espacio para mí”, le manifestó Patricia.

PUBLICIDAD

“Cuando tuviste el problema en Cuarto Tierra te recibimos con las puertas abiertas, te ayudamos muchísimo en el Cuarto Fuego mis compañeros y yo, personalmente trabajé muchísimo lo que fue tu estado emocional, tu estado psicológico, todo lo que estabas atravesando, incondicionalmente te ayudé para levantarte y ayudarte a que brillaras para luego recibir una traición de la manera menos esperada posible, no tan solo para para mí si no para mi cuarto”, sostuvo la animadora y modelo. “Entiendo y creo firmemente que el respeto no tiene nacionalidad, que el respeto debe ser universal. Me paro frente a ti para defender mis derechos y responsablemente como comunicadora, pero también como mamá de un chiquito que está allá afuera de 9 años haciendo la representación que se merece la mujer boricua y la mujer latina”, puntualizó Patricia.

Acto seguido, Maripily le constestó: “Que pena me da que tú estés atacando a una compatriota y que estés diciendo muchas mentiras. Puerto Rico te ha visto por las cámaras haciendo estrategias falsas con Lupillo, te preparaste para este posicionamiento para hacerme quedar mal y decir todas las mentiras que acabas de decir”.

“Yo llevo tres meses en esta casa y desde que llegaste hace un mes ya a los dos días te estabas declarando que ibas para la final, ayer te burlabas de mí diciendo que me ibas a sacar, que Puerto Rico no me iba a votar, que la mujer puertorriqueña no era como yo. La mujer puertorriqueña no es como tú”, continuó.

PUBLICIDAD

“Tu estudiaste todas las estrategias antes de venir aquí a un mes que llegaste. Me copiaste, a veces siento que eres mi sombra, que haces básicamente lo mismo, eres un mueble en la casa y no haces absolutamente nada más que lo mismo que hace Maripily. Aun así, te pasas pegada a Cristina para poder tener tu personalidad, estás falta de personalidad y de que la gente hable de ti y eso no se hace”.

“Aquí a quien han visto en las cámaras preparando a todos los que vienen a posicionarse detrás de mí, que tú misma lo sabes, eres tú. Yo como boricua me siento avergonzada que tu entres, me traiciones y hagas todo lo que has hecho porque cuando tu entraste al reality yo fui la que te recibí te ayudé a acomodar tu ropa en el closet, te traje a la suite y disfrutamos muchísimo. Te agradezco que en algún momento me hallas dado el apoyo, yo también te lo he dado incondicionalmente. pero no digas mentiras y no seas traidora ni trepadora porque eso se ve mal ante Puerto Rico. Puerto Rico debe estar ahora mismo viendo todas las mentiras tuyas porque yo sé a lo que tu viniste aquí. Te la pasas como si estuvieses en un programa de televisión todo el día, en vez de convivir y hacer cosas que la gente te conozca”, le expresó el llamado “Huracán boricua”.

“No somos iguales”, le ripostó Patricia, mientras ambas regresaban a sus lugares.

“Hipócrita. Trepadora”, le gritó Maripily.

PUBLICIDAD

Ariadna y Maripily piden un alto al maltrato

La modelo Ariadna Gutiérrez y Maripily, en medio de un amistoso sinceramiento, dijeron que se han sentido maltratadas en el programa por el cantante Lupillo Rivera e hicieron un llamado a que se detenga el maltrato. Sin embargo, Nacho Lozano, presentador del programa, les dijo que, al momento, la producción del espacio no ha considerado algún acto de maltrato por parte de Rivera.

#TeamMaripily #TeamHuracanBoricua NOS QUEDA LA ÚLTIMA RONDA DE VOTACIONES MASIVAS EN LA NOCHE DE HOY🥷🥷🥷 SEGUIMOSSS 💪🏾💪🏾💪🏾 #MaripilySeQueda



Aprovecho esta publicación para darle las GRACIAS🙏 A CADA UNO DE USTEDES POR QUE SE HAN DEJANDO SENTIR CON EL APOYO 🔥 HOY LOGRAMOS LA… pic.twitter.com/pfzw4oUm81 — Maripily (@maripilyrivera) April 15, 2024

“Nos sentimos maltratadas. El maltrato no nada más es dar, el maltrato emocional, el maltrato verbal que él ha tenido en contra de las mujeres y en contra mía en muchas ocasiones le he pedido respeto”, señaló Maripily, por lo que el animador las invitó a que, de sentirse de esa manera, que acudan al confesionario y se lo comuniquen a “La Jefa”.

Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh ( Captura )

Lupillo y Romeh a punto de…

Sin duda, el momento de más tensión de la gala fue cuando Lupillo se posicionó frente a Romeh. Ante el comportamiento corporal de ambos, varios habitantes, entre ellos Maripily, intentaron que se despegaran, ya que parecía que en cualquier momento llegarían a la agresión física. Los animadores del reality tuvieron que, reiteradamente, pedir a La Melaza y a Paulo que se pusieran en medio de Romeh y Lupillo. El programa culminó abruptamente pidiendo a los nominados de la semana a que fueran a otro cuarto para la habitual cena dominical entre los que están en peligro de quedar eliminados el lunes. Mientras se retiraban -y fuera de cámara-, se podían escuchar gritos.

“Hay códigos de hombres, aquí las mujeres no cuentan”



Este es uno de los comentarios más machistas y retrógrados. En shock que todavía escuchando esto haya mujeres que defiendan y protegen a Lupillo, minimizando a Ariadna. Su amor propio como mujer es inexistente o qué?#LCDLF4 pic.twitter.com/Eh7dEb45Ll — marea (@SoleSurvivoor) April 15, 2024

Geraldine se salva

Esta noche, Aleska Génesis, quien el pasado viernes ganó el poder de salvar a uno de los cinco habitantes nominados, salvó a la actriz y conductora mexicana Geraldine Bazán. Las cuatro celebridades que quedan nominadas son: Patricia Corcino, Rodrigo Romeh, Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez.