Wapa TV volverá a vestirse de música, cultura y mucho sabor con el regreso de la competencia “¡Claro que baila!"

La cadena de televisión reveló en sus redes sociales que el concurso que estrenó en mayo de 2025 con la animación de Karla Monroig vuelve al aire este martes, 26 de mayo, a las 7:00 pm.

El canal reveló que la segunda temporada del programa traerá de vuelta los bailarines José, Alanis, Fabián, Aura, Simona, Kenneth, Heber, Allison, Steven, Feddra, Nicole, Steven, Ondara, Yeranthony, Dereck y Yadiel, quienes acompañarán a los futuros participantes en el diamante.

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No obstante, todavía no hay información sobre quiénes buscarán convertirse en el próximo monarca del baile, y acompañar a la Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú Acevedo, en el círculo de ganadores.

En el pasado ciclo, los participantes se tuvieron que enfrentar a la evaluación y opinión por el panel de jueces compuesto por Sophy Sanfiorenzo, Bryan Villarini y Lumarie Landrau Fernández.

El elenco estuvo compuesto por la periodista Veronique Abreu Tañón; el creador de contenido y empresario Eduardo “Gali” Galarza; la modelo, actriz y creadora de contenido Mía Blakeman; el creador de contenido Guillermo Villa; la cantuatora y percusionista Bri, la Pelúa; el exbaloncelista e inversionista Miguel Alí Berdiel; la presentadora de entretenimiento y empresaria, Marisa Baigés; el actor Modesto Lacén; la actriz y creadora de contenido Larissa Dones; el boxeador y campeón Juan Zayas; la intérprete de lenguaje de señas Celimar Rivera; el creador de contenido de estilos de vida Edgar Rivera; el cantante Charlie Massó; y la modelo y presentadora de televisión Lynette Chico.