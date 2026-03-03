Comienza un nuevo capítulo en su carrera.

La actriz y presentadora Karla Monroig se convirtió en uno de los rostros que se unirá a la nueva era de “La Mesa Caliente” de Telemundo.

“💫Nuevo capítulo, nuevas caras 🔥 Arrancamos con energía renovada… y esto apenas comienza. 👀💥“, lee una publicación de Instagram, donde la puertorriqueña fue revelada junto a la periodista venezolana Lindsay Casinelli como las futuras copresentadoras del programa de actualidad y farándula vespertino.

Ambas copresentadoras compartirán el panel con la animadora Verónica Bastos y la Miss Universe 2020, Andrea Meza.

“Gracias a todas las personas que me han enviado mensajitos de felicitaciones, estoy bien contenta, estoy bien feliz, ¡es una nueva etapa para mí!“, expresó Monroig en una ”historia" en Instagram, tras darse a conocer la noticia.

Y aunque la boricua asegura que el retrógrado en Mercurio le dañó el acondicionador de aire de su hogar, “nada me quita la alegría, ¡nada!"

Dicho suceso ocurre a días que Monroig estuviera compartiendo publicaciones en sus redes sociales donde recuerda su paso por la primera tempora de “¡Claro que baila!" por Wapa TV, y otro donde dijo encontrarse en “modo gratitud” a días de su cumpleaños.

“¡Qué bendición poder vivir haciendo lo que amo! ❤️“, escribió la boricua.

La llegada de Monroig y Casinelli al panel de mujeres ocurre a unas semanas de que se supiera los despidos de la también actriz y presentadora Giselle Blondet, así como las periodistas Myrka Dellanos y Jessica Maldonado, como parte de una ola de recortes