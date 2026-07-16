¿Hay que leer “La Odisea” para entender la película?
Te contamos rápidamente lo que debes saber para disfrutar este estreno.
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La expectativa ha terminado. La esperada adaptación cinematográfica de “La Odisea”, dirigida por el aclamado cineasta Christopher Nolan, llega a las salas de cine de la Isla.
Con un elenco estelar encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Zendaya, la producción promete ser uno de los eventos cinematográficos del año. Sin embargo, una pregunta inunda las redes sociales: ¿Se puede entender y disfrutar la película sin haber leído la obra original de Homero?
La respuesta es sí.
Fiel a su estilo de hacer cine a gran escala accesible a las masas, Nolan diseñó este largometraje para funcionar de forma independiente al texto. El guion plantea los conflictos desde cero, asegurando que ningún espectador se pierda en la trama principal.
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No es la primera vez que Nolan aborda un tema histórico con un enfoque para un público amplio, que no necesariamente conoce al detalle la trama en cuestión. El director británico ya había conquistado a las audiencias con “Dunkerque” (2017), en la que recreó con precisión cronológica la milagrosa evacuación de soldados aliados varados en el norte de Francia en la Segunda Guerra Mundial, y con la multipremiada “Oppenheimer” (2023), cinta biográfica sobre el padre de la bomba atómica.
Sin embargo, la crítica coincide en que poseer un conocimiento mínimo del trasfondo mitológico de la historia enriquecerá enormemente la experiencia. Así las cosas, estos son los cuatro elementos fundamentales que debes conocer para aprovechar la experiencia:
- La historia sigue a Odiseo (Matt Damon), un astuto héroe que tras la guerra de Troya busca desesperadamente regresar a su hogar en la isla de Ítaca. Lo que debía ser un viaje en barco de un par de semanas se convierte en una “odisea” de 10 años debido a la intervención de los dioses del Olimpo.
- Mientras Odiseo lucha en el mar, su hogar se desmorona. Su esposa, Penélope (Anne Hathaway), lleva dos décadas esperándolo bajo la presión de decenas de pretendientes violentos que buscan dar por muerto al héroe para usurpar su trono. En medio del conflicto, su hijo Telémaco (Tom Holland) madura a la sombra de un padre al que apenas recuerda intentando salvar a su madre y recuperar el control de su casa.
- ¿Por qué el viaje le toma 10 años? La travesía de Odiseo se ve interrumpida durante todo ese tiempo por la intervención del dios Poseidón, quien reina los mares y océanos. Poseidón desata toda su furia contra Odiseo luego que este dejara ciego a su hijo, el cíclope Polifemo. Tormentas implacables y desvíos constantes son el castigo directo del dios del mar.
- A lo largo del viaje, el peligro no solo radica en monstruos marinos o brujas como Calipso, sino en la tentación de olvidar el objetivo. En la visión de Nolan, las amenazas adquieren un tinte psicológico: el verdadero enemigo es el aislamiento, el miedo a perder la cordura y el deseo de rendirse.