Luego de que el cantante Lupillo Rivera decidiera la noche del jueves abandonar -de manera voluntaria- el reality show “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo, una de sus hijas pidió oraciones para el mexicano.

“Familia: Queremos agradecerles de todo corazón por todo el apoyo, cariño y fuerza que le han brindado a mi papá, Lupillo Rivera, durante su tiempo en La Casa de los Famosos. Sabemos que esta noticia no es fácil para nadie, pero como familia entendemos que la salud siempre debe estar por encima de cualquier cosa, y hoy más que nunca priorizamos el bienestar de mi papá”, comienza leyendo el comunicado publicado a través de las redes sociales.

PUBLICIDAD

“Sigan enviándole su buena vibra y oraciones para que se recupere y esté fuerte como siempre lo ha sido”, agregó.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La casa de los famosos. Me la he pasado bien con ustedes. Me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes... Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho, mis amigos y mi cuarto les pido una disculpa. No está a mi alcance, necesito atender esta situación. Simplemente les deseo lo mejor”, manifestó entre lágrimas el llamado “estratega” del reality show.

No dio más detalles del tipo de situación médica que enfrenta.

“De todo corazón, les digo, que gane el mejor”, concluyó diciendo, para luego despedirse de sus compañeros y salir de la sala.

Más temprano, la producción del programa había adelantado a través de las redes sociales que un participante abandonaría el reality.

“¡SE VA UN ALL-STARS! Explotó la bomba y hoy veremos partir a uno de los titanes antes de lo esperado ¿LUPILLO o NIURKA? Uno de ellos dos abandona la casa ¿Qué pasó?”, leía el mensaje publicado en la cuenta oficial de “La Jefa”.

Tras salir de la casa, el cantante de regional mexicano se presentó en el foro donde se transmiten las galas para hablar de su salida, sin embargo, no reveló su padecimiento. Solo habló sobre la muerte de un amigo cercano y lo difícil que fue para él tomar la decisión de abandonar “La Casa de los Famosos”.

PUBLICIDAD

“A las dos semanas se me fue un gran amigo, que fue mi amigo 40 años, yo di mi palabra de quedarme, no me iba a salir. Soy una persona profesional y no me gusta fallar. Ha habido ocasiones en las que he tenido que cantar y mi papá velando a mi abuela, pero nunca he quedado mal. Nunca he sido una persona que ha dejado el trabajo tirado, eso me cala, no quiero que me pinten de esa manera”, expresó.