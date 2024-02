( The Associated Press )

Si viste la serie documental de Wendy Williams de Lifetime que se estrenó durante el fin de semana y te sentiste incómodo, no estabas solo.

Where is Wendy Williams? (¿Dónde está Wendy Williams?) se estrenó durante el fin de semana y contó con numerosas escenas de la expresentadora inestable, beligerante, confundida y también borracha. Su manejador encontraba regularmente botellas de licor escondidas en todo su apartamento, un comportamiento que los productores dicen que los desconcertaba durante el rodaje. Pero dicen que no sabían en ese momento que Williams tenía demencia, lo que el público aprendió a finales de la semana pasada.

PUBLICIDAD

“Todos nos preocupamos mucho por su seguridad. Para ser honesto, estaba tan preocupado de que se cayera por las escaleras y por muchas razones diferentes”, dijo Erica Hanson, una productora ejecutiva que se puede ver y escuchar hablando con Williams en ciertos momentos de la serie.

Hanson dijo que poco después de que a ella y a los cineastas se les dijera a Williams que tenía demencia por su hijo, apagaron las cámaras.

“Decidimos dejar de filmar en equipo. Seguimos esperando que fuera a mejorar, pero se nos hizo evidente que no lo estaba y que realmente necesitaba ayuda”, dijo Hanson.

Where is Wendy Williams? debutó el sábado, dos días después de que su equipo de atención publicara una declaración en la que decía que le han diagnosticado afasia progresiva primaria y demencia frontotemporal, la misma enfermedad que Bruce Willis. Sus dos episodios emitidos después de los abogares de Lifetime se resirieron con éxito de un esfuerzo del tutor de Williams para detener las transmisiones.

En una reseña, Variety llamó a la serie “una muestra explotadora de su deterioro cognitivo y bienestar emocional”. Danie Buchanan, un DJ de radio en Atlanta, publicó una reacción de vídeo en Instagram diciendo: “No pude terminarlo... Era tan difícil de ver, era tan difícil verla así”, dijo.

A lo largo del documental, Williams parece inestable de pie y tiene problemas para caminar sin ayuda. Sus emociones fluctúan entre dulces a repentinamente irritables, beligerantes, llorosas o frustradas. Muchas veces de la expresentadora de programas de entrevistas admite haber bebido. “Me encanta el vodka”, dice Williams, de 59 años, en el primer episodio.

PUBLICIDAD

Ella ha hecho pública su adicción a la cocaína y ha vivido en una “casa sobria” en 2019. Cada vez que alguien menciona su bebida en la cámara, Williams termina la conversación.

En abril de 2023, el equipo de filmación siguió a Williams a Miami para visitar a su hijo Kevin, Jr. y a otra familia. Durante el viaje, el hijo de Williams les dijo a los cineastas que su madre sufre de una forma de demencia causada por el alcohol.

“No descubrimos el diagnóstico hasta que Kevin Jr. lo compartió con nosotros”, dijo Brie Bryant, vicepresidenta senior de programación sin guión de Lifetime.

Después de regresar de Miami, el equipo llegó al apartamento de Williams y la encontró sollozando en su cama, aparentemente ebria. Este fue el punto de inflexión: Hanson fue filmada hablando con el manejador de Williams, Will Selby, sobre su condición, antes de que dejaran de filmar a Williams por completo. Poco después de que fuera colocada en un centro de tratamiento por su tutela.