El documental puertorriqueño “Los coquíes de Puerto Rico”, dirigido por la cineasta Sonia Fritz y basado en la investigación del biólogo y profesor universitario Rafael L. Joglar, llega a los cines este jueves, con el propósito de brindar al público general la oportunidad de conocer más de cerca al coquí y los retos que enfrenta ante la crisis climática.

El documental se presentará en los cines Fine Arts Popular en Hato Rey y Miramar en tandas regulares a partir del 17 de septiembre de 2026. La producción presenta una cronología detallada desde la época de los taínos hasta el presente en el que el cambio climático y otras amenazas son desafíos para nuestro coquí, nativo de Puerto Rico.

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Biólogo, herpetólogo e investigador, Joglar ha dedicado una vida al estudio del coquí, con una trayectoria de 52 años como profesor de Biología en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En este proyecto se ha desempeñado como investigador y productor junto a sus exestudiantes, Carlos Andrés Rodríguez Gómez, Paola Ávila, Louis Santiago y Manuel Aquino. Como parte de su trabajo, ha investigado al coquí en el Bosque de Carite y en la Isla de Mona.

Al destacar el gran proyecto que han logrado materializar, Joglar resaltó que el documental es para todo el público, accesible y apropiado para comunidades escolares.

“El coquí es el querendón de los puertorriqueños. Es el embajador, el alma de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Invitamos a las familias, estudiantes, maestros y comunidades escolares a ver el documental. Su duración y lenguaje accesible también lo convierten en un recurso apropiado para complementar actividades educativas y generar conversaciones en el salón de clases sobre biodiversidad, conservación y cambio climático”, expresó Joglar.

Por su parte, Fritz expresó que “como cineasta fue una experiencia única poder filmar a los coquíes de noche en bosques, mesetas y cuevas y ver cómo los manejan los expertos biólogos y nos explican los detalles de cada especie y sus amenazas. Poder llevar esos detalles de cada especie en su estado natural, fue un privilegio. También lo fue trabajar con Joglar, que lleva más de 52 años investigándolos y cuenta en palabras sencillas lo interesante de cada coquí y cada lugar. Aprendí mucho y conocerlos fue un proceso que disfruté considerablemente porque quién no se enamora del coquí”.

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Con una duración de 60 minutos, el documental presenta información sobre las distintas especies de coquíes de Puerto Rico, su importancia para los ecosistemas de la isla y las amenazas que enfrentan, entre ellas los efectos asociados al cambio climático. La producción combina ciencia, historia y conservación para fomentar una mayor comprensión sobre la biodiversidad puertorriqueña y la necesidad de protegerla.

Para información sobre el documental en Fine Arts Popular y Miramar puede dirigirse a https://home.caribbeancinemas.com/. Escuelas o grupos que deseen coordinar la visita para ver el documental, pueden contactar a Caribean Cinemas al 787-727-7137 extensión 209 y 265.