La propuesta de aprender español antes de la presentación del puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo del “Súper Bowl” este domingo, ha sido motivo de conversación en los meses recientes. La línea de maquillaje Elf Cosmetics se sumó a las marcas que lo tomaron de inspiración para promover sus productos de cara al famoso evento.

Las actrices Melissa McCarthy e Itatí Cantoral, y el actor Nicholas González, forman parte de la historia inspirada en el histrionismo de las telenovelas latinas. La marca busca promover un “lip gloss”.

La historia titulada “Melisa” presenta a una mujer que sufre un accidente automovilístico y al despertar, se encuentra en un hospital bajo el cuidado del atento “Dr. Tito” (González), quien se muestra interesado en ayudarla en su anhelo de aprender español.

PUBLICIDAD

Itatí Cantoral personifica a la enfermera celosa “Zoraida”, con reacciones que evocan su actuación como “Soraya Montenegro” en la producción televisiva “María la del barrio”.

“Un drama jugoso merece labios jugosos. @melissamccarthy se prepara para el Gran Show”, escribió la actriz mexicana en su publicación de Instagram, en la que comparte un “emoji” de un conejo en referencia a Bad Bunny”. “¿Podrá el Glow Reviver Lip Oil del Dr. Tito salvar el día? ¿O podrá la malvada enfermera Zoraida eclipsar a todos? Descúbrelo en: Melisa”, agregó.

En octubre del año pasado, durante su monólogo en la temporada 51 de “Saturday Night Live”, Benito Antonio Martínez Ocasio resaltó en español el orgullo de ser considerado para el show de medio tiempo del “Super Bowl”.

“Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío, es un logro de todos”, dijo, y aprovechó para expresar en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Con su espectáculo, el puertorriqueño hará historia al convertirse en el primer intérprete en ofrecer un show completamente en español en el icónico evento deportivo.