Él era el único sentado cuando se hizo el anuncio, frotándose los ojos con incredulidad.

Bad Bunny acababa de hacer historia al ganar el Grammy al álbum del año por “Debí tirar más fotos”, la primera vez en los 68 años de la Academia de las Artes y Ciencia de la Grabación que el premio iba a un disco grabado íntegramente en un idioma distinto al inglés.

La noche del domingo, en la gala realizada en Los Ángeles, Benito Antonio Martínez Ocasio volvió a treparse en el tope de la ola marcando otro hito en la industria de la música internacional con un disco que continúa rompiendo paradigmas.

Ciertamente, el reconocimiento del mercado musical más grande del planeta es la consagración de una producción discográfica de la que se ha hablado en detalle por un año. Pero más allá de otorgarle el gramófono dorado, la Academia reconoció finalmente algo que eludió por años en las categorías principales: los latinos existimos y hacemos música al mismo nivel de excelencia.

El propio cantante lo dejó claro cuando dedicó unas palabras a sus compatriotas al recibir el galardón: “Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 por 35 y no existe nada que no podamos lograr”.

Entonces expandió el mensaje para dejar clara, allí en la tarima, la aportación de quienes han sido pasados por alto: “A todos los latinos en el mundo entero y todos los artistas que estuvieron antes y que debieron estar en esta tarima recogiendo este premio, muchas gracias”.

El planteamiento fue claro y lo expresó mayormente en español.

En una noche que se vio marcada por el apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos ante las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump, Bad Bunny fue uno de los que alzó una voz de denuncia. Antes, al recibir el premio de mejor álbum de música urbana latina por el mismo disco, Bad Bunny fue contundente en su rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

“Antes de agradecer a Dios, voy a decir fuera el ICE”, dijo en inglés, provocando una ovación en el auditorio.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos americanos”, dijo y agregó, “quiero decirle a todos que es difícil no odiar en estos días, a veces somos contaminados. El odio se vuelve más poderoso con más odio; lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Necesitamos ser diferentes en nuestra lucha, tenemos que hacerlo con amor”.

El domingo fue la noche de Bad Bunny en los Grammy y él aprovechó la plataforma. No dejó pasar por alto lo que le ha caracterizado en su carrera, su defensa de la identidad latinoamericana y del español como su medio de expresión.

Y el hecho de que ganara el máximo premio de la gala anglosajona de los Grammy con un disco que es un tributo a sus raíces, un disco puertorriqueñista, hace aun más meritoria la hazaña.