Cher puede haber querido retroceder en el tiempo durante su caótica experiencia presentando en los Grammy. Pero el evidente buen humor de la leyenda del pop hizo que su serie de errores fuera uno de los momentos más disfrutables y dignos de memes de la noche.

En lo que equivalió a una versión de los Grammy del momento de John Travolta con Adele Dazeem en los Oscar —aunque mucho más comprensible—, Cher, al presentar el premio al disco del año en el espectáculo del domingo, pareció momentáneamente otorgárselo al fallecido Luther Vandross.

Sin embargo, rápidamente se dio cuenta, en medio de los aplausos, de que el verdadero ganador era el muy vivo Kendrick Lamar, quien se levantó para aceptar el premio por “Luther”, su dúo con SZA. “Luther Vandross – no, ¡Kendrick Lamar!” dijo Cher, sonriendo ampliamente ante su propio error.

Tenía su lógica, sin embargo, porque ese dúo samplea a Vandross, y uno de los productores de la canción, Sounwave, comenzó su discurso de aceptación diciendo: “Demos un reconocimiento al gran y fallecido Luther Vandross”.

No fue el único momento caótico de la aparición de Cher. Llegó al escenario para presentar el premio a la grabación del año, pero primero aceptó su galardón a la trayectoria entregado por el anfitrión Trevor Noah, un reconocimiento que había omitido aceptar en persona en una ceremonia la noche anterior. Luego, después de un discurso optimista centrado en superar décadas de contratiempos en su carrera, simplemente comenzó a salir del escenario. “Supongo que se supone que debo salir ahora”, dijo, ante los aplausos amistosos.

Noah la llamó de vuelta, diciendo: “Cher, antes de que te vayas, ¿podríamos pedirte que anuncies a los nominados?” Él podría hacerlo, bromeó, pero ella lo haría mejor.

Cher accedió, también con una sonrisa.

Cuando llegó el momento de anunciar al ganador, primero miró a su alrededor, con curiosidad. “¡Oh! Me dijeron que iba a estar en un teleprompter”, explicó.

Noah resumió todo con un giro positivo.

“Amo la televisión en vivo”, dijo.