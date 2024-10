“Esto es como el boxeo, se pierde con los más débiles, porque te confías tanto que la confianza te lleva a eso”, así se manifestó el expúgil Iván Calderón, quien se convirtió la noche del miércoles en el segundo participante “achicharrao” que desfiló por el “Pasillo de las Cenizas” de “Super Chef Celebrities 2″.

El otrora campeón mundial de boxeo indicó que pese a su anhelo de mostrar su capacidad en la cocina y poner a prueba todo lo aprendido en la primera temporada del “reality show” de Wapa TV, el último reto en la “Noche de Fogón” tuvo una dificultad que, lamentablemente, no estuvo en su control.

“Cuando llegué al plateo, pues no me pude beneficiar porque yo soy alérgico a los mariscos y no pude darle bien ese sabor, ni tocarlos ni probarlos”, expresó el conocido “Iron Boy”, quien le tocó sumergirse a la gastronomía mexicana y cocinar aguachile de camarón, mole poblano y tamales de carne.

Pero el hijo de Carmen Iris Alvarado no guarda remordimiento alguno en los colegas que todavía siguen la carrera por el “Pilón de Oro”, asegurando que se benefician de una oportunidad única y enriquecedora.

“Aquí se está viendo lo que de verdad es el programa, entrar sabiendo cero, y salir poco a poco aprendiendo de lo que estamos haciendo allí, de momento, el proyecto se está llevando correctamente”, expresó Calderón.

Adri Filomeno e Ivan Calderón en la "Línea de Fuego" de "Super Chef Celebrities 2" ( Suministrada )

Calderón agradeció tanto a la producción como al público general, que le dieron la oportunidad de tener una segunda vuelta en la contienda, luego que le concediera su puesto al animador Luisito Vigoreaux por un compromiso previo en la pasada temporada.

“Al volver a entrar, aunque tuve la experiencia de la primera vez, es como volver en cero. Sí, tenía un conocimiento previo de cómo corre el ‘show’, pero los platos son totalmente diferentes a lo que fue esa temporada”, destacó el exboxeador, quien recordó lo difícil que fue confeccionar el ramen de “pork belly” y los “steamed buns” de costilla rebosada del pasado viernes.

“Desde afuera la gente lo ve y las mujeres que cocinan que ven el programa me reprochan, preguntándome por qué no pude hacer ese plato y yo les digo: ‘hazlo tú, pa’ que veas lo que es la presión, aguantar ese sentimiento que te da cuando escuchas que faltan tres minutos’. No es tan fácil como la gente piensa, pero regreso a mi casa, lo hice nuevamente y me quedó perfecto, y ahí te das cuenta de la presión”, dijo el guaynabeño.

“Mira, lo has visto desde Normando Valentín, hasta Bizcocho y Alí Warrington, que les encanta la cocina, todos ellos han pasado a la ‘Noche de Vara’, gente que tiene el conocimiento han llegado al ‘Fogón’, que no es fácil. El truco aquí es que te toque el mejor plato. Es como las peleas, que te toque el rival perfecto pa’ tú poder ganar”, expresó.

Iván les aconsejó a sus compañeros a que no pierdan el enfoque, a que vean los episodios anteriores, observen a sus oponentes, sepan bien sus fortalezas y debilidades, y le saquen provecho a esos detalles detrás de la estufa.

“Lo más importante aquí es que tengan calma, confíen en sí mismos, que sepan que tienen el valor para competir”, manifestó.

“Super Chef Celebrities 2″, que arranca su cuarto ciclo, se transmite de lunes a viernes, desde las 7:00 de la noche.