Jailyne Ojeda, la influencer, modelo y emprendedora de Los Ángeles, California, se convirtió este lunes en la más reciente eliminada de la sexta temporada de La casa de los famosos.

La concursante fue la sexta eliminada de la competencia, por decisión del público, en una jornada en la que también estaban nominados Curvy, Stefano, El Divo, Fabio y Laura Zapata.

Estos son los 15 famosos que todavía compiten por el gran premio de 200,000 dólares:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Luis Coronel