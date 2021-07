El analista político Jay Fonseca aclaró por primera vez varios asuntos sobre su repentina salida de Telemundo y su llegada a Wapa TV hace unos días.

A través del programa “Ahí Está La Verdad”, de Normando Valentín, Fonseca quiso dejar “algo claro”.

“Yo quiero dejar algo... y aprovechando que tu tienes un programa de periodismo investigativo voy a hacerlo mirando a la cámara”, comenzó diciendo el analista en el espacio que fue transmitido el pasado jueves por Wapa TV.

“Yo no había firmado nada en el momento en que me dicen que no voy a estar más en Telemundo”, sostuvo Fonseca quien luego sostuvo que no quiere hablar más del tema.

“Yo no busque irme, yo no quería irme... a mi sí se me presentaron unas ofertas, no lo voy a negar y de repente, surgieron cosas extremadamente rapido y aquí estoy”, relató.

Al ser cuestionado sobre Normando sobre cómo ha sido la reacción del público sobre el salto de canal, manifestó que la gente lo ha visto como algo positivo.

“Más me preocupaba contigo”, le soltó a Normando Valentín para luego explicarle el por qué.

“Porque una vez se especuló había habido diferencias, fuimos a comer, tú y yo nos hablamos normal, pero la audiencia en un momento se dio a entender que entre tú y yo había una rivalidad”, dijo.

El pasado 16 de junio el comentarista político compartió a través de una columna en su página web las razones que motivaron su salida de Telemundo, donde además de ser conductor del programa Jay y sus Rayos X, producido por Tony Mojena, tenía intervenciones fijas en espacios como Día a día y Telenoticias.