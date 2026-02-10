El actor Jencarlos Canela aseguró estar de doble celebración con la llegada de “Casa Pura”, el nuevo filme puertorriqueño en el que no sólo se puso el sombrero de protagonista, sino que también se estrenó como productor.

El cubano compartió su entusiasmo con la cinta que llegará este jueves a las salas de cine locales, donde el público vivirá de cerca la historia de “Joaquín”, dueño de un hotel afectado por el paso catastrófico del huracán María y que está a punto de perder tras la llegada de unas personas que quieren la propiedad que compartía con su pareja, quien falleció por complicaciones de salud, y un testamento que cambiará el rumbo de su vida y la de sus seres queridos.

“La historia de ‘Casa Pura’ me parece sumamente importante contarla, porque se trata de una historia de superación, llena de esperanza, y en el momento que lo estaba filmando me ayudó a entrar en un proceso de sanación”, compartió Canela en entrevista telefónica con Primera Hora, quien reveló el pasado mes de noviembre su compromiso con la tenista inglesa Olivia Elliot.

Pero el también cantante asegura que no solo ansía la llegada del proyecto dirigido por Bruno Irizarry a la pantalla grande por lo que representa en su vida, sino también para compartir ese triunfo con su hijo, Nickolás Canela, que cumplirá 14 años ese mismo día.

“Es un día doble especial para mí... estoy muy contento con el resultado. ¡Estoy orgulloso!“, afirmó el artista, al tiempo que sostuvo que el proyecto aspira ser ”una carta de presentación de lo que es posible con un equipo puertorriqueño", al contar con un nutrido elenco compuesto por figuras como Mariana y Camila Monclova, Laura Alemán, Paolo Schoene, Ernesto Concepción y Calma Carmona, que aparte de ser una de sus cantantes favoritas se estrena como actriz en el largometraje.

Y en momentos en que Puerto Rico continúa en boca de la audiencia global tras el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, la estrella de “Más sabe el diablo” y “Mi corazón insiste” apuntaló que “Casa Pura” demuestra una vez más el calibre del talento boricua en el mundo de las artes.

“Como uno de los eslóganes que más me encantó del ‘Half-Time Show’, que el amor siempre va a ser más poderoso que el odio, ese mensaje se refleja mucho en la película, porque por años el protagonista se aferró al odio tras perder al amor de su vida y ahora enfrenta la posibilidad de que alguien de afuera le quite lo único que le queda de eso. Siento que es un proceso muy poderoso. Solo anhelo que el público entienda que el amor lo triunfa todo, así como lo hizo Benito con su espectáculo”, expuso.

Canela también asegura que “Casa Pura” lo sacó de la zona cómoda, pues requirió alejarlo de la acostumbrada rutina de mantenerse en forma y derrumbar el rol de galán de telenovelas.

Jencarlos Canela compartió que darle vida al dueño del hotel "Casa Pura" le ayudó a comenzar un proceso de sanación. ( Suministrada )

“Una de las primeras conversaciones con el director fue, ‘mira, tienes que subir de peso porque este hombre está pasando por uno de los peores momentos de su vida, perdió el amor de su vida, se ahogó en el uso de sustancias, se aisló del mundo’, y me preguntó si yo estaba dispuesto a sacrificarme personalmente y hacer todo lo posible de contar la historia lo más real posible”, acotó el histrión, afirmando que no le costó mucho decir que sí porque, “estoy aquí para contar historias que me inspiren y que motiven”.

“Cuando veo la película, no siento que me estoy viendo a mí, siento que estoy viendo a ‘Joaquín’, a ese personaje, por eso estoy orgulloso del resultado final. Yo sé que todos pusimos nuestro mayor esfuerzo, todos sacrificamos un poco de nosotros para contar esta historia”, expresó.

“Casa Pura” estará disponible en las salas de Caribbean Cinemas.