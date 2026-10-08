Antes de cumplir 25 años, Josh Hartnett se perfilaba como una de las grandes apuestas de Hollywood. Había sido el chico irresistible de Las vírgenes suicidas, un protagonista de Pearl Harbor y un soldado en La caída del halcón negro. La industria veía a su próxima estrella, pero él todavía estaba tratando de entender quién quería ser.

Por estos días, vuelve a ser difícil no cruzarse con él. Verity: La sombra de un engaño ya llegó a los cines, y Bajo la superficie, la miniserie de Netflix que protagoniza, se estrena este jueves. Dos lanzamientos que marcan el regreso de un actor que aprendió a elegir cuánto espacio darle al trabajo y cuánto a su intimidad.

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“Estaba en pausa en la mente de la gente, supongo”, dijo en una entrevista que salió publicada en la revista People. Sin embargo, el artista aclaró que -por decisión personal- siguió actuando durante los años de menor exposición, pero en proyectos más pequeños.

Su debut en cine fue en 1998 como el hijo de Jamie Lee Curtis en Halloween H20: 20 años después. Luego, vinieron Aulas peligrosas y Las vírgenes suicidas, dos películas que lo catapultaron a la fama. Llegaron las superproducciones, las portadas y las comparaciones con otras estrellas. De la mano de sus papeles en Pearl Harbor y La caída del halcón negro, Hartnett se convirtió definitivamente en el galán del momento, pero él quería probar otros personajes. Las ofertas, en cambio, insistían con el mismo tipo de protagonistas que ya había interpretado.

“Yo no quería eso para mí”

“No quería que los demás me definieran”, explicó en 2024. La frase ayuda a entender sus decisiones: mientras la industria buscaba repetir una fórmula, él intentaba averiguar qué le interesaba hacer. Elegir películas más pequeñas tenía un costo profesional, pero también le permitía alejarse del foco mediático.

“Siempre buscaba algo que se alejase de lo que la gente esperaba de mí. Reconozco la oportunidad perdida de trabajar con un tipo como Christopher (Nolan) y he descubierto que, por mucho que te preocupe centrar tu carrera en cosas que te interesen, ya no creo que eso sea lo más importante. Se trata de encontrar personas en las que confíes de verdad”, se sinceró en diálogo con The Guardian.

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También había razones para preocuparse fuera del set. Hartnett contó que sufría acoso y que algunas personas se presentaban en su casa y violaban su intimidad. Recordó incluso a un hombre que llegó armado a un estreno y decía ser su padre. La fama había invadido su vida de una manera difícil de manejar. Tomar distancia le permitió recuperar algo que los grandes papeles no podían garantizarle: tranquilidad.

Entre estas drásticas decisiones, también sorprendió su elección de abandonar Hollywood y mudarse a Hampshire para vivir rodeado de naturaleza y animales junto a su familia: la actriz Tamsin Egerton y sus cuatro hijos. En distintas oportunidades se encargó de dejar en claro que no desea para ellos la exposición que él conoció de joven.

“Simplemente, no quería que el trabajo devorase mi vida. En aquel momento había una idea de que tenías que darlo todo, y si viste lo que les pasó a algunas personas por aquel entonces... Acabaron destrozadas. Yo no quería eso para mí”, aseguró mientras subrayó que “los medios crearon una historia muy simple de que yo estaba loco” por alejarse de la meca del cine en pleno éxito.

En una entrevista publicada esta semana en Vanity Fair, habló de su relación actual con la exposición y aseguró que ya no necesita que lo que se escribe sobre él defina su identidad. Y además, reveló que sigue eligiendo vivir lejos del centro de la industria, aun cuando la distancia pueda costarle alguna oportunidad laboral.

Una segunda oportunidad

Afortunadamente, Hartnett no tuvo que lamentarse demasiado la decisión de haberle dicho que no a Nolan ya que la vida le dio revancha. Es que el actor pudo trabajar con el director británico en Oppenheimer, un film que no solo batió récords de público, sino que se llevó todos los premios, incluido el Oscar.

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Ahora, se abre una nueva etapa para la vida profesional de Hartnett, con el tipo de papeles con el que se siente cómodo. En Verity..., dirigida por Michael Showalter y basada en la novela de Colleen Hoover, comparte elenco con Anne Hathaway y Dakota Johnson e interpreta a Jeremy Crawford, el marido de una escritora que necesita que otra autora continúe el trabajo de su pareja. Un manuscrito abre una trama de deseo y sospechas en la que resulta difícil saber cuánto confiar en él.

En Bajo la superficie interpreta a Calvin Penney, un pescador de Terranova marcado por la misteriosa muerte de su padre. Una criatura marina amenaza al pueblo y lo obliga a proteger a su familia y a su comunidad. La serie tiene seis episodios, reúne también a Mackenzie Davis y Charlie Heaton y cuenta con Hartnett como productor ejecutivo. Con dos estrenos casi simultáneos, el actor vuelve a posicionarse en el centro de la escena, algo que alguna vez le resultó difícil de sostener.